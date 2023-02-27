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طالبان (فرانس برس)
طالبان (فرانس برس)

طالبان تعلن مقتل قائد الجناح العسكري لداعش في أفغانستان

دبي - العربية.نت
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قال المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد، اليوم الاثنين، إن قوات أمن طالبان قتلت قائد الجناح العسكري لداعش في أفغانستان.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مجاهد مقتل اثنين من مسلحي داعش، واحتجاز ثالث في غارة ليلية في العاصمة الأفغانية كابل.

طالبان: مقتل 8 بغارات على معاقل داعش في أفغانستان العرب والعالم أفغانستان وطالبان طالبان: مقتل 8 بغارات على معاقل داعش في أفغانستان

وأوضح أنه تم الاستيلاء على الذخيرة والمعدات العسكرية في الغارة. وأضاف أنه لم تكن هناك خسائر بين قوات طالبان أثناء العملية.

مقتل 3 من داعش

وفي عملية منفصلة هذا الشهر، قتلت قوات الاستخبارات في طالبان ثلاثة من مقاتلي داعش، واعتقلت واحداً في عملية في الجزء الشرقي من كابل، وزعمت الحركة أن داعش كان وراء الهجمات الأخيرة المنظمة في العاصمة.

تغريدة مجاهد
تغريدة مجاهد

يذكر أن طالبان اجتاحت جميع أنحاء البلاد في منتصف أغسطس/آب 2021، حيث استولت على السلطة حيث كانت قوات الولايات المتحدة وقوات الناتو في الأسابيع الأخيرة من انسحابها النهائي من أفغانستان بعد 20 عاماً من الحرب.

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