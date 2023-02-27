طالبان تعلن مقتل قائد الجناح العسكري لداعش في أفغانستان

قال المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد، اليوم الاثنين، إن قوات أمن طالبان قتلت قائد الجناح العسكري لداعش في أفغانستان.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مجاهد مقتل اثنين من مسلحي داعش، واحتجاز ثالث في غارة ليلية في العاصمة الأفغانية كابل.

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وأوضح أنه تم الاستيلاء على الذخيرة والمعدات العسكرية في الغارة. وأضاف أنه لم تكن هناك خسائر بين قوات طالبان أثناء العملية.

مقتل 3 من داعش

وفي عملية منفصلة هذا الشهر، قتلت قوات الاستخبارات في طالبان ثلاثة من مقاتلي داعش، واعتقلت واحداً في عملية في الجزء الشرقي من كابل، وزعمت الحركة أن داعش كان وراء الهجمات الأخيرة المنظمة في العاصمة.

يذكر أن طالبان اجتاحت جميع أنحاء البلاد في منتصف أغسطس/آب 2021، حيث استولت على السلطة حيث كانت قوات الولايات المتحدة وقوات الناتو في الأسابيع الأخيرة من انسحابها النهائي من أفغانستان بعد 20 عاماً من الحرب.