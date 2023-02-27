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قوات أوكرانية في محيط باخموت(فرانس برس)
قوات أوكرانية في محيط باخموت (فرانس برس)
روسيا و أوكرانيا

فاغنر وسط باخموت.. وكييف تتحدث عن عفاريت وهياكل عظمية

دبي- العربية.نت
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تستمر المعارك الضارية في الشرق الأوكراني بين القوات الروسية والأوكرانية، مع تقدم طفيف لقوات فاغنر التي تقاتل إلى جانب الجيش الروسي.

وفي آخر التطورات، أعلن إيغور كيماكوفسكي، مستشار دينيس بوشيلين، القائم بأعمال "رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية" وفقاً للتعريف الروسي، أن مجموعة فاغنر تقاتل الآن في وسط باخموت، بدونيتسك، مضيفا أن القوات الروسية تسيطر على جميع الطرق المؤدية إلى المدينة.

إلا أنه أوضح في حديث لوكالة سبوتنيك، اليوم الاثنين، أنه لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن تطويق المدينة.

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إلى ذلك، أشار إلى أن القوات الأوكرانية تحاول تسليم المعدات إلى المدينة، لكنها تتكبد خسائر فادحة.

وتابع مؤكدا أن "معظم الطرق باتت تحت السيطرة الروسية، لكنه لفت إلى أن الأوكران يمكنهم في الوقت الحالي تحريك قواتهم ومعداتهم على طول طريق آخر، ألا وهو تشاسوف يار –باخموت".

فيديو من باخموت

في المقابل، نشر أندري يرماك، المسؤول عن المكتب الرئاسي الأوكراني، فيديو للقتال الدائر في باخموت.

وكتب في تعليق على وسائل التواصل الاجتماعي قائلا "اللواء 93 يعمل في قلعة باخموت.. العفاريت تحولت إلى هياكل عظمية"، وفق ما نقلت وسائل إعلام أوكرانية.

وكان قائد القوات البرية الأوكرانية الجنرال أولكسندر سيرسكي زار قبل أيام قليلة، باخموت المحاصرة لرفع الروح المعنوية للجنود، والتحدث مع الوحدات المرابضة في المدينة ومحيطها في شرق البلاد.

فيما واصلت القوات الروسية تركيز هجماتها على طول كوبيانسك وأجزاء من ليمان وباخموت وأفدييفكا وشختار شرقاً، بحسب ما أعلن الجيش الأوكراني

يذكر أن باخموت، التي تقع في الجزء الذي تسيطر عليه القوات الأوكرانية من إقليم دونيتسك الذي أعلنت روسيا ضمه إليها، تعد مركزاً مهماً لتزويد القوات الأوكرانية في دونباس بالسلاح والعتاد.

وشكلت قوات فاغنر رأس حربة في القتال بتلك المنطقة منذ أشهر عدة، وقد تمكنت بالفعل في الأيام الماضية من السيطرة على بعض المناطق في محيط تلك المدينة الاستراتيجية، فيما دخلت الحرب الروسية الأوكرانية عامها الثاني وسط استعدادات روسية لهجوم كبير مرتقب في الربيع.

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