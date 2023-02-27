ماكرون: سندير قواعدنا في إفريقيا بالاشتراك مع دول القارة

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن باريس ستنهي نهجها باستضافة قواعد عسكرية منتظمة في إفريقيا.
وقال ماكرون خلال كلمة قبل جولة إفريقية تبدأ الأربعاء إن بلاده ستقيم بدلاً من ذلك قواعد أو "أكاديميات" يشترك في إدارتها الجيش الفرنسي والجيوش الإفريقية، وفق رويترز.
زيادة في الجهود
كما أضاف أنه سيكون هناك انخفاض ملحوظ في عدد العسكريين الفرنسيين، لكن ستكون هناك زيادة في الجهود المبذولة لتوفير التدريب والمعدات.
فيما أكد على أنه لن يسمح بأن تصبح فرنسا "كبش الفداء المثالي" في إفريقيا.
مجموعة "فاغنر"
كذلك أوضح ماكرون أنه رفض الانجرار إلى تنافس عفا عليه الزمن بين الدول للسيطرة على إفريقيا.
فيما وصف مجموعة المرتزقة الروسية "فاغنر" بأنها "تأمين على الحياة للأنظمة الفاشلة في إفريقيا".
وقال إن الدول الإفريقية ستتوقف في النهاية عن اللجوء إلى المجموعة لأنهم سيرون أنها تزرع البؤس فقط.
انتقاد باريس
جاء ذلك بعد انتقاد بعض الدول الإفريقية باريس لتقاعسها عن كبح جماح التطرف في منطقة الساحل بشكل خاص.
يشار إلى أن ماكرون سيزور الغابون وأنغولا وجمهورية الكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
-
الأمم المتحدة: جمع 1.2 مليار دولار من الدول المانحة لليمنأعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الاثنين، أن الأمم المتحدة جمعت 1.2 مليار دولار ضمن 4.3 مليار دولار بخطة مساعدة اليمن في 2023.وقال مارتن ... اليمن
-
قرب مصفاة للنفط.. سقوط قتلى باشتباكات مسلحة في الزاوية الليبيةقتل شخصان على الأقل، الثلاثاء، في مدينة الزاوية غرب ليبيا، بعد اندلاع اشتبكات عنيفة بين ميليشيات مسلحة متناحرة تابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، ... المغرب العربي
-
الجيش الإسرائيلي: إطلاق نار عند مستوطنة بالضفة الغربيةأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، وقوع إطلاق عند مستوطنة في الضفة الغربية قرب البحر الميت.وأفادت صحيفة (هآرتس) بإصابة إسرائيلي بجروح خطيرة في ... العرب والعالم