مبانٍ تحولت غبارا في ثوانٍ.. مشاهد مروعة من زلزال تركيا الجديد

بعدما ضرب زلزال جديد بقوة 5.7 درجة شرق تركيا، اليوم الاثنين، رصدت كاميرات لحظة وقوع الكارثة الجديدة في مدينة ملاطية، حيث المباني انهارت كلياً بشكل مروّع والسيارات تهشمت.

فقد أظهر مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الإجتماعي، مشاهد لمبانٍ باتت ركاماً على الأرض في ثوانٍ، وسط ذهول وصدمة الحاضرين.

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كما وثق أحد السكان من شرفته صوراً لانهيار مبانٍ في المدينة والدخان الأبيض يغطي المنطقة.

An #earthquake with a magnitude of 5.6 occurred in #Malatya. It was reported that some buildings collapsed.

.#TurkeyEarthquake

. pic.twitter.com/cIVHfG5UzI — محب الأمطار (@0AfLcgZf7N6BrQj) February 27, 2023

كذلك أظهر فيديو آخر دماراً وسيارات محطمة وواجهات محلات مهشمة جراء الهزة الأرضية.

Lütfen hasarlı binalara girmeyin! #Malatya’da 5.6’lık depremde, hasarlı olan binaya eşyalarını almak için giren baba ve kızı yıkılan binanın enkazında kaldı. #çöküşdönemi pic.twitter.com/nWi0TxR0kD — İşkence Report (@IskenceReport) February 27, 2023

فيما بيَّن فيديو لكاميرا مراقبة داخلية منزلاً يهتز بقوة وتنهار قطع من الأثاث، فيما بدا خالياً من سكانه.

Malatya'da 5.6 büyüklüğünde son depremde hasarlı bazı binalar yıkıldı. pic.twitter.com/XhMa3RrPM4 — 23 DERECE (@yirmiucderece) February 27, 2023

زلزال جديد بقوة 5.5 درجة

وأعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن زلزالا بقوة 5.5 درجة ضرب شرق تركيا اليوم.

كما أوضح أن الزلزال الجديد وقع على عمق 7 كيلومترات.

بدورها، قالت إدارة الكوارث التركية في بيان، الاثنين، إن الزلزال كان مركزه مقاطعة ملاطية وعلى عمق سبعة كيلومترات.

كما أكدت انهيار مبانٍ في ملاطيا جراء الزلزال الجديد مع بدء عمليات البحث والإنقاذ.

وأوضحت أن الزلزال الجديد تسبب اليوم في انهيار 22 مبنى ودخول 70 شخصا إلى المستشفيات، مؤكدة مقتل اثنين.

يشار إلى أن زلزالاً مزدوجاً كان ضرب في 6 فبراير الجاري جنوب تركيا وشمال سوريا، بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، وخلف أكثر من 50 ألف قتيل بين البلدين، إضافة إلى دمار هائل لا يوصف.