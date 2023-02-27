اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
انهيار مبنى في ملاطية التركية
زلزال تركيا

مبانٍ تحولت غبارا في ثوانٍ.. مشاهد مروعة من زلزال تركيا الجديد

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

بعدما ضرب زلزال جديد بقوة 5.7 درجة شرق تركيا، اليوم الاثنين، رصدت كاميرات لحظة وقوع الكارثة الجديدة في مدينة ملاطية، حيث المباني انهارت كلياً بشكل مروّع والسيارات تهشمت.

فقد أظهر مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الإجتماعي، مشاهد لمبانٍ باتت ركاماً على الأرض في ثوانٍ، وسط ذهول وصدمة الحاضرين.

كما وثق أحد السكان من شرفته صوراً لانهيار مبانٍ في المدينة والدخان الأبيض يغطي المنطقة.

كذلك أظهر فيديو آخر دماراً وسيارات محطمة وواجهات محلات مهشمة جراء الهزة الأرضية.

فيما بيَّن فيديو لكاميرا مراقبة داخلية منزلاً يهتز بقوة وتنهار قطع من الأثاث، فيما بدا خالياً من سكانه.

زلزال جديد بقوة 5.5 درجة

وأعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن زلزالا بقوة 5.5 درجة ضرب شرق تركيا اليوم.

كما أوضح أن الزلزال الجديد وقع على عمق 7 كيلومترات.

بدورها، قالت إدارة الكوارث التركية في بيان، الاثنين، إن الزلزال كان مركزه مقاطعة ملاطية وعلى عمق سبعة كيلومترات.

كما أكدت انهيار مبانٍ في ملاطيا جراء الزلزال الجديد مع بدء عمليات البحث والإنقاذ.

وأوضحت أن الزلزال الجديد تسبب اليوم في انهيار 22 مبنى ودخول 70 شخصا إلى المستشفيات، مؤكدة مقتل اثنين.

يشار إلى أن زلزالاً مزدوجاً كان ضرب في 6 فبراير الجاري جنوب تركيا وشمال سوريا، بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، وخلف أكثر من 50 ألف قتيل بين البلدين، إضافة إلى دمار هائل لا يوصف.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
دلالات زيارة وزير خارجية السعودية لأوكرانيا في هذا التوقيت دلالات زيارة وزير خارجية السعودية لأوكرانيا في هذا التوقيت
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط