نتانياهو: البناء الاستيطاني في الضفة الغربية سيتواصل

قال رئيس الوزراء الإسرائيل بنيامين نتانياهو إنه لن يكون هناك أي تجميد للبناء الاستيطاني، وذلك بعد أن اتفق مسؤولون إسرائيليون على ذلك خلال قمة عُقدت اليوم في العقبة بالأردن.

وأضاف نتانياهو أمس الأحد، "على عكس التصريحات المنشورة على تويتر، سيستمر البناء وإجراءات التنظيم (في الضفة الغربية) وفقا للجدول الزمني الأصلي، ودون تغيير"، بحسب ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

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كما أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي "لا يوجد تجميد، ولن يكون هناك تجميد".

اجتماع العقبة

وذكر البيان الصادر عن اجتماع العقبة أن الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني أكدا استعدادهما والتزامهما بالعمل الفوري لوقف الإجراءات الأحادية الجانب لمدة بين ثلاثة وستة أشهر.

وقال بيان اجتماع العقبة، الذي شارك فيه مسؤولون أردنيون ومصريون وإسرائيليون وفلسطينيون وأميركيون، إن وقف الإجراءات الأحادية يشمل التزاما إسرائيليا بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة أربعة أشهر، ووقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة ستة أشهر.