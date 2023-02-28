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عناصر من الشرطة الألمانية - فرانس برس

إطلاق نار قرب مدرسة ابتدائية في ألمانيا وإصابة اثنين بجروح خطيرة

العربية.نت، وكالات
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أفادت صحيفة "بيلد" اليومية واسعة الانتشار على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، بأن إطلاق النار وقع بالقرب من مدرسة ابتدائية في بلدة برامش بشمال غرب ألمانيا، مما أدى إلى إصابة شخصين بجروح خطيرة.

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