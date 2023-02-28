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دميتري بيسكوف (أرشيفية من فرانس برس)
دميتري بيسكوف (أرشيفية من فرانس برس)

الكرملين: استخبارات الغرب تعمل ضدنا على مدار الساعة

دبي - العربية.نت
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صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الوضع الراهن لا يتيح فرصة لمناقشة التسوية في أوكرانيا، ولذلك فإن العملية العسكرية الروسية ستستمر حتى تحقيق كافة أهدافها.

وقال بيسكوف في تصريح لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، نشر يوم الثلاثاء، إن "أي محاولة لوضع الأطروحات للتوجه نحو التسوية السلمية للقضية أمر مرحب به، لكن التفاصيل مهمة. والوضع القائم حاليا، قبل كل شيء في كييف، لا يتيح لنا فرصة بعد لنعول على توفر الظروف لمناقشة التفاصيل".

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وأضاف: "ولذلك فإن العملية العسكرية الخاصة ستستمر حتى تحقيق أهدافها".

وأشار إلى أن هذه العملية "ستجري دراستها في غضون سنوات طويلة لاحقا، من ناحية العلم العسكري ومن الناحية التطبيقية ولمواصلة تطوير قواتنا المسلحة، ولذلك أمامنا عمل كبير لدراسة العملية العسكرية الخاصة".

المفاوضات ممكنة

ولفت بيسكوف كذلك إلى أن هناك بعض القوى السياسية في أوكرانيا التي يمكن بدء المفاوضات معها، ولكن بعد تحقيق أهداف العملية العسكرية فقط.

وقال، إنه "لا تزال في أوكرانيا قوى لا يعجبها نظام كييف الحالي، ومن الواضح أن جزءا من تلك القوى، ولو غير كبير، لا يزال موجودا في كييف، والجزء الآخر خارجها".

من شرق أوكرانيا (فرانس برس)
من شرق أوكرانيا (فرانس برس)

وأشار بيسكوف في هذا الصدد إلى زعيم حزب "المنصة المعارضة من أجل الحياة" الأوكراني فكتور مدفيدشوك الموجود حاليا في روسيا.

وأضاف أن المعارضين في أوكرانيا يتعرضون للخطر، لأن "النظام الموجود في كييف يلائم النازيين ومظاهر النازية في المجتمع الأوكراني".

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