الكرملين: بوتين لم يقل إنه سيترشح للرئاسة مجدداً حتى الآن

أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في تصريحات نشرت، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يقل حتى الآن إنه سيترشح مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في البلاد عام 2024.

وقال بيسكوف في مقابلة لصحيفة "إزفستيا" اليومية، إن الرئيس بوتين ليس في مزاج الحملة الانتخابية "لأنه مشغول للغاية في الوقت الحالي"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

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وأضاف المتحدث باسم الكرملين: "لم نسمعه بعد يقول أي شيء عما إذا كان سيترشح أم لا.. يعني هذا أن الأمر لا يزال مبكراً بعض الشيء"، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الروسية.

يذكر أن بوتين، الذي أمر بإطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير من العام الماضي، كان شغل منصب الرئيس الروسي من عام 2000 حتى عام 2008، ثم منذ عام 2012. وبسبب تعديل للدستور الروسي، سيُسمح له بالترشح للرئاسة مرة أخرى العام المقبل بشكل قانوني.

ومنذ نحو سنوات، أكد الرئيس بوتين أنه يعارض فكرة الرئاسة مدى الحياة على غرار النظام الذي كان موجوداً في الاتحاد السوفييتي (سابقا).

وجاءت تصريحات بوتين خلال اجتماع مع قدامى مقاتلي الحرب العالمية الثانية في سان بطرسبرغ بعد أيام من دعوته إلى إجراء تغييرات دستورية تساعده على البقاء في السلطة بعد انتهاء فترة رئاسته عام 2024.

وعندما اقترح أحد المحاربين القدامى في اجتماع، السبت، عدم فرض قيود زمنية على ولاية الرئيس الروسي، أجاب بوتين: "سيكون من المقلق للغاية العودة إلى الوضع الذي كان عليه الحال في منتصف الثمانينيات، مع بقاء قادة الدولة، واحداً تلو الآخر، في السلطة حتى وفاتهم".