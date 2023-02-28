بسبب كارثة الزلزال.. جماهير تركية بأحد الملاعب تهتف برحيل حكومة أردوغان

تعرضت الحكومة التركية لانتقادات شديدة بسبب تنسيقها جهود الإغاثة غير الكافية بشكل واضح. وفي الساعات الأولى بعد الزلزالين القويين اللذين ضربا البلاد، أخرت أنقرة تعبئة الموارد الهائلة للجيش وكان من الممكن نشرها مبكرًا وإنقاذ الأرواح وفقا لمعهد واشنطن للدفاع عن الديموقراطية.



أيضا قضية أخرى أثارت الغضب وهي أنه لأسابيع حتى الآن، كانت الوكالة الأولى لإدارة الكوارث المدنية في الولاية، AFAD، بطيئة بشكل غير مقبول في نشر فرق البحث والإنقاذ والمأوى، والمؤن للمواطنين المتضررين.

وبدأ السخط الشعبي الآن، ويتساءل الأتراك عن سبب عدم قدرة الدولة على اتخاذ رد مؤسسي قوي على الكارثة.

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وتكمن المشكلة المركزية بأنه قد تم تفريغ وإغلاق المؤسسات في تركيا في عهد أردوغان. وتم إنشاء وكالة جديدة للكوارث AFAD في عام 2009 من قبل حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان ولا يعمل بها خبراء مؤهلون في إدارة الكوارث ولكن من الموالين للحزب الذين لديهم خلفيات تعليمية دينية.

وعلاوة على ذلك، أزيلت أيضًا امتيازات وصلاحيات إدارة الكوارث العسكرية في نفس الوقت تقريبًا الذي تم فيه إنشاء إدارة الكوارث والطوارئ الموالية لأوردوغان وفقا للتقرير.



وأوضح التقرير أن المواطنين غاضبون بشكل واضح ويلومون أردوغان وحزبه، الذي يحكم تركيا منذ عام 2002 ويشككون بحق في عدم وجود استراتيجيات للتخفيف من الزلازل مثل إنفاذ قوانين البناء الصارمة وتقسيم المناطق، واستخدام الأموال المخصصة للوقاية من الزلازل، كما يأتي على رأس هذا العجز الكبير الجشع والفساد.



وأكد الهلال الأحمر التركي، وهو ما يعادل الصليب الأحمر، الذي يخزن أدوات الطوارئ أنه باعها بالفعل "بسعر التكلفة" إلى المنظمات غير الحكومية بدلاً من تسليمها على أساس الحاجة.

ويعتبر الهلال الأحمر التركي منظمة حكومية ممولة من الضرائب ولا ينبغي أن تجري معاملات تجارية.

وبالمثل أعلنت مجموعة من البنوك العامة في تركيا، ولا سيما البنك المركزي التركي، أنهم "يتبرعون" بمليارات الليرات لصناديق الإغاثة وهذه مخالفة، حيث إن البنك المركزي هو مستودع الأموال العامة للدولة ولا يمكنه التبرع لأي قضية داخلية أو خارجية.



ولمعالجة حالة الغضب طلب أردوغان مهلة عام واحد لتوفير منازل جديدة لكل من فقدوا منازلهم في الزلازل.

ولهذه الغاية أصدرت وكالة الإسكان العامة في تركيا بتوجيه من الرئيس مناقصات عامة بقيمة 6 مليارات ليرة، أو 317 مليون دولار لبناء منازل جديدة في خمس مقاطعات متضررة من الزلزال. وعلى عكس عملية المناقصة العامة الشفافة "دعت" الحكومة عددًا من الشركات الخاصة لتقديم عروضها.

وهناك القليل من الشفافية بسبب مطالبة هذه الشركات بتقديم عروضها بخلاف قربها من أردوغان وحزب العدالة والتنمية. لقد تم منحهم جميعًا مشاريع بناءة عامة مربحة طوال فترة حكم حزب العدالة والتنمية.

وتساءل الناس هل هناك أي سبب وجيه يجعل المواطنين يثقون في الرئيس وحزب العدالة والتنمية لإعادة بناء مدنهم وحياتهم؟



وتشير كل هذه التطورات إلى أن أردوغان يركز بشكل فريد على منع توجيه اللوم له. حيث يواجه تحديًا انتخابيًا من المحتمل أن يتم إجراؤه في وقت ما قبل 18 يونيو، وهو حريص على أن يظهر للناخبين أن الحكومة تعمل جاهدة لإعادة بناء منازلهم.

وفي الوقت نفسه يبدو أن الحكومة تستعد لشن حملة قمع قوية ضد المعارضة التي تسلط الضوء على سوء إدارتها الفاسدة للإغاثة من الكوارث.

وشهدت مباراة كرة قدم بين فريقين متنافسين رئيسيين في اسطنبول عرضًا رائعًا للغضب العام، حيث ردد المشجعون شعارات تطالب الحكومة بالاستقالة وأدى هذا التحدي العلني إلى دعوات من قبل بعض الشخصيات العامة لعقد مباريات مستقبلية دون حضور المشجعين. وهذا يدل على أن أردوغان يخشى مواجهة الناخبين ولديه سبب وجيه للخوف منهم.