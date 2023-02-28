بوتين: سنواصل العمل على تحقيق أهدافنا من العملية العسكرية بأوكرانيا

أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بأن العام الماضي كان صعباً، مشيراً إلى أن وكالات الأمن الروسية نجحت في إحباط مخططات إرهابية تستهدف الأمن القومي الروسي.

وقال بوتين، خلال زيارته لمقر الأمن الفيدرالي الروسي، إن أوكرانيا تستخدم أساليب إرهابية ولها تاريخ طويل في ذلك.

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ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكالات الأمن بالعمل سريعا في المناطق الجديدة التي سيطرت عليها روسيا في أوكرانيا والرد على التهديدات بكل الوسائل، كما شدد على أهمية مواصلة دعم القوات هناك بكل الأسلحة والذخائر وتقوية وحدات الاستطلاع.

وقال بوتين، متحدثا عن الأولويات الرئيسية لعمل الهيئة في المرحلة المقبلة: "أولا وقبل كل شيء، من الضروري الاستمرار في مساعدة القوات المسلحة والحرس الوطني الروسي في تنفيذ مهام العملية العسكرية الخاصة، بما في ذلك دعم وحدات الجيش من ناحية مكافحة التجسس، والتبادل السريع للمعلومات المهمة"، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الروسية.

وقال إن الأمن الفيدرالي تعامل مع مهام معقدة وغير نمطية خلال العملية العسكرية الخاصة، مشدداً على أن على الأمن الفدرالي تعزيز عمله على الحدود الروسية الأوكرانية.

وشدد بالقول: "علينا الرد على كل تهديد لأمننا القومي وسنستخدم في سبيل ذلك كل الوسائل الضرورية.. ويجب كشف وقمع أنشطة أولئك الذين يحاولون تقسيم المجتمع الروسي باستخدام النزعات الانفصالية والقومية والنازية الجديدة".

كما شدد الرئيس الروسي على أهمية حماية الفضاء الرقمي لروسيا والبيانات الشخصية.