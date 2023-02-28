روسيا: هجوم سيبراني وراء إنذار كاذب بإعلان التأهب الجوي

نفت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الثلاثاء، صحة ما تردد عن إطلاق إنذارات جوية دوت في عدة مناطق من البلاد.

وفي بيان لها قالت الطوارئ الروسية، إن خوادم المحطات الإذاعية والقنوات التلفزيونية في بعض مناطق البلاد تعرضت لهجوم سيبراني ما أدى إلى بث معلومات حول إنذار جوي، وهو ما نفاه المكتب الصحافي بالوزارة قائلا إنها لا تتوافق مع الواقع.

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هذا وأفيد في وقت سابق عن قطع قراصنة للبث الإذاعي في مقاطعة فورونيج وفي شبه جزيرة القرم، ونشر هؤلاء على الهواء رسائل حول التأهب الجوي مع توصيات للسكان بالتوجه إلى الملاجئ.

وكانت سلطات مدينة بطرسبورغ شمال روسيا أعلنت أن مطار بولكوفو المدني في المدينة لا يستقبل أو تقلع منه أي طائرات مؤقتا، دون تحديد الأسباب.

ووفقا لخدمة Flightradar، فإن الطائرات المدنية لم تقترب من مدينة بطرسبورغ، وتم الإعلان عن عودة الطائرات المتجهة من موسكو إلى بطرسبورغ إلى موسكو، وإغلاق المجال الجوي فوق المدينة بالكامل، ولم يقبل مطار بولكوفو أي رحلات جوية، فيما تواردت أنباء عن تأخير في الرحلات لمدة تصل إلى 12 ساعة.

وأفيد لاحقا عن عودة الحركة الى طبيعتها.

وقد أفادت بعض وسائل الإعلام في المدينة أن المقاتلات انطلقت في أجواء المدينة، ولم تصدر معلومات رسمية حول هذا الشأن بعد.

وفي وقت سابق، اتهمت وزارة الدفاع الروسية واشنطن بالتخطيط لاستفزازات في أوكرانيا باستخدام أسلحة كيميائية سامة.

وقال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في الجيش الروسي إيغور كيريلوف، إن قواته رصدت تقدم عربات مدرعة أميركية الصنع تحوي مواد كيميائية نحو خطوط التماس في أوكرانيا استعدادا للقيام بأعمال استفزازية.

وكانت الدفاع الروسية أعلنت أمس تدمير مركز الاستخبارات الإلكترونية التابع للجيش الأوكراني في منطقة كييف.