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تعبيرية - آيستوك
روسيا و أوكرانيا

كييف: لا مؤشر على أن الصين تعتزم إمداد روسيا بأسلحة

تصريحات المسؤول الأوكراني جاءت عشيّة تصريحات أدلى بها مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" ويليام بيرنز في مقابلة اتّهم فيها الصين بالتفكير في إمداد روسيا بأسلحة فتّاكة

العربية.نت، فرانس برس
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أعلن رئيس الاستخبارات الأوكرانية كيريلو بودانوف، في مقابلة بثّتها إذاعة "صوت أميركا"، الثلاثاء، أنه لا يرى "أيّ مؤشّر" على أن الصين تعتزم إمداد روسيا بأسلحة.

وفي معرض حديثه عن التصريحات التي صدرت عن مسؤولين أميركيين أخيراً ومفادها أن الصين تعتزم تزويد الجيش الروسي بأسلحة لمساعدته في غزوه لأوكرانيا، في اتّهامات نفتها بكين بشدّة، قال بودانوف "أنا لا أشاطر هذا الرأي".

وفي المقابلة التي أجرتها الإذاعة الأميركية معه في 25 الجاري، أضاف المسؤول الأوكراني "في الوقت الحالي، لا أعتقد أنّ الصين ستوافق على نقل أسلحة إلى روسيا.. لا أرى أي مؤشر على أنّ مثل هكذا أمور يتمّ حتى البحث فيها".

وبعدما ألحّت عليه "صوت أميركا" بالسؤال عن الاتّهامات الأميركية، قال بودانوف "أنا رئيس جهاز الاستخبارات وأنا مع كل الاحترام الذي أكنّه لكم، لا أستند إلى آراء أفراد بل على حقائق فقط. أنا لا أرى حقائق من هذا القبيل".

مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" وليام بيرنز
مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" وليام بيرنز

وأجريت المقابلة مع المسؤول الأوكراني عشيّة تصريحات أدلى بها مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" ويليام بيرنز في مقابلة بثّتها شبكة "سي بي إس"، مساء الأحد، واتّهم فيها الصين بالتفكير في إمداد روسيا بأسلحة فتّاكة.

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وقال بيرنز للشبكة الأميركية "نحن واثقون من أن المسؤولين الصينيين يدرسون تزويد روسيا بأعتدة فتّاكة".

وفي مقابلته مع الإذاعة الأميركية، أكّد بودانوف أنّ إيران هي "عملياً الدولة الوحيدة التي تنقل أسلحة خطرة إلى روسيا".

وأضاف "كانت هناك معلومات تفيد بأن شيئاً ما جاء من كوريا الشمالية، لكن ليس لدينا تأكيد على ذلك. ليست هناك أي حالة رصدنا فيها هنا سلاحاً من كوريا الشمالية".

وبالنسبة لرئيس الاستخبارات الأوكرانية فإن "روسيا تحاول فحسب شراء كل ما تيسّر لها من أيّ مكان، لأن مشاكلها كبيرة".

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