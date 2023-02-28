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Stock closeup image of the barrel of a revolver handgun.
تعبيرية
لبنان

من رجلها لخاصرتها لطلقتي "رحمة" برأسها.. هكذا أنهى حياة طليقته

لديها منه طفلتان تبلغان (13 و9 أعوام) وفتى في الخامسة عشرة من عمره

العربية.نت
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لا يكاد يمر يوم الا ويستفيق اللبنانيون، على أخبار سيئة وجرائم.. واليوم الثلاثاء، صدموا بخبر جريمة مروعة ذهبت ضحيتها منى الحمصي، والمتهم بقتلها طليقها المؤهل الأول المتقاعد في قوى الأمن الداخلي، عيسى سمية.

وبحسب ما أظهرته مقاطع الفيديو التي تداولها الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أطلق سمية النار على زوجته في الشارع من بندقية صيد عند مدخل جبل محسن في طرابلس شمالي لبنان، ليغادر بعدها المكان، كأنه لم يفعل شيئاً.

وبعد ارتكاب سمية لجريمته، تم تداول فيديوهات تظهر إلقاء القبض عليه من قبل مواطنين وضربه قبل أن يتم تسليمه إلى القوى الأمنية. في حين نُقلت جثة الضحية إلى مستشفى طرابلس الحكومي.

وبحسب الإعلام المحلي، فإن منى كانت تعاني منذ أكثر من سنتين مع زوجها، إلى أن قررت الانفصال عنه منذ نحو سنة.

ولديها طفلتان تبلغان من العمر 13 عاماً والأخرى 9 أعوام. وفتى في الخامسة عشرة من عمره.

الضحية
الضحية

وبعد انفصالها عن زوجها، انتقلت الضحية للعيش مع عائلتها. واشتكت بحسب الروايات المحلية من ملاحقاته وتتبّعه لها. لكنها لم تتمكن من الحصول على الطلاق قبل مقتلها.

وبحسب الشهود كان القاتل في انتظار منى أمام المنزل أثناء خروجها للذهاب إلى النادي.

فأطلق رصاصة على رجلها بدايةً، وفق شاهد عيان، ثم رصاصة أخرى في خاصرتها، ورصاصتان في رأسها.

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