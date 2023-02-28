من رجلها لخاصرتها لطلقتي "رحمة" برأسها.. هكذا أنهى حياة طليقته

لا يكاد يمر يوم الا ويستفيق اللبنانيون، على أخبار سيئة وجرائم.. واليوم الثلاثاء، صدموا بخبر جريمة مروعة ذهبت ضحيتها منى الحمصي، والمتهم بقتلها طليقها المؤهل الأول المتقاعد في قوى الأمن الداخلي، عيسى سمية.

متى ينتهي مسلسل قتل النساء في لبنان؟؟! 🤬💔



في جريمة مروّعة، أقدم المدعو "عيسى سامية" وهو مؤهل متقاعد في قوى الأمن، على قتل طليقته عند مدخل جبل محسن بطرابلس، بواسطة بندقية صيد.

كل يوم جريمة ترتكب بحقّ النساء بسبب عدم وجود قوانين تحمي النساء من العنف ضدّهن للأسف…🤬🤬💔 pic.twitter.com/pmgOnwagms — Roy B. (@Roy_b93) February 28, 2023

وبحسب ما أظهرته مقاطع الفيديو التي تداولها الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أطلق سمية النار على زوجته في الشارع من بندقية صيد عند مدخل جبل محسن في طرابلس شمالي لبنان، ليغادر بعدها المكان، كأنه لم يفعل شيئاً.

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وبعد ارتكاب سمية لجريمته، تم تداول فيديوهات تظهر إلقاء القبض عليه من قبل مواطنين وضربه قبل أن يتم تسليمه إلى القوى الأمنية. في حين نُقلت جثة الضحية إلى مستشفى طرابلس الحكومي.

وبحسب الإعلام المحلي، فإن منى كانت تعاني منذ أكثر من سنتين مع زوجها، إلى أن قررت الانفصال عنه منذ نحو سنة.

ولديها طفلتان تبلغان من العمر 13 عاماً والأخرى 9 أعوام. وفتى في الخامسة عشرة من عمره.

وبعد انفصالها عن زوجها، انتقلت الضحية للعيش مع عائلتها. واشتكت بحسب الروايات المحلية من ملاحقاته وتتبّعه لها. لكنها لم تتمكن من الحصول على الطلاق قبل مقتلها.

وبحسب الشهود كان القاتل في انتظار منى أمام المنزل أثناء خروجها للذهاب إلى النادي.

لحظة إطلاق النار على الضحيه في جبل محسن من قبل طليقها المجرم pic.twitter.com/HViRSJd9pa — magazine azhar (@MajaletAzhar_) February 28, 2023

فأطلق رصاصة على رجلها بدايةً، وفق شاهد عيان، ثم رصاصة أخرى في خاصرتها، ورصاصتان في رأسها.