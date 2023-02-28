نقل الرئيس السوداني السابق البشير إلى العناية المركزة في حالة خطرة

أفادت صحيفة "التيار" السودانية، الثلاثاء، بنقل الرئيس السابق عمر البشير إلى العناية المركزة في حالة خطرة.

وقالت الصحيفة إن شقيق البشير طلب زيارته، وإن المحكمة قبلت الطلب.

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ولم تعط الصحيفة على الفور مزيدا من التفاصيل بشأن حالة البشير، الذي أطاحت به احتجاجات واسعة في الشارع السوداني وتولى على إثر ذلك الجيش السوداني الحكم في إبريل 2019.

ويخضع البشير حاليا للمحاكمة عن تهم تتعلق بفترة حكمه ومسؤوليته عن الانقلاب العسكري الذي قاده عام 1989.

وتدهورت الحالة الصحية للبشير خلال الفترات السابقة التي خضغ فيها للسجن والمحاكمة، ونُقل أكثر من مرة من السجن إلى المستشفى للعلاج.

والأسبوع الماضي، وصف زعيم عسكري بارز في السودان الإطاحة بالسلطات المدنية قبل عامين بـ "الخطأ".

وقال الفريق محمد دقلو (حميدتي)، نائب رئيس المجلس الحاكم في السودان، إن الانقلاب أفاد سياسيا أنصار الرئيس السابق البشير.

واتُهم قادة عسكريون بتقويض الانتقال إلى الحكم المدني بعد الإطاحة بالبشير في عام 2019.

كما ينظم نشطاء مؤيدون للديمقراطية احتجاجات على السلطات العسكرية دفاعا عن الحكم المدني.

ويواجه السودان اضطرابات اقتصادية وسياسية منذ عام 2021 عندما انتزع المجلس العسكري السلطة من الحكومة الانتقالية التي كان يقودها مدنيون.