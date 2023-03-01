القوات الإسرائيلية تداهم بشكل مفاجئ مخيم عقبة جبر في أريحا

داهمت القوات الإسرائيلية اليوم الأربعاء بشكل مفاجئ مخيم عقبة جبر في أريحا و تحاصر إحدى البنايات السكنية، فيما أفاد مراسل العربية في الأراضي الفلسطينية بإصابة شاب بجروح خطيرة خلال اقتحام مخيم عقبة وما زالت القوات تحاصر المنزل وتطلب ممن فيه بتسلم أنفسهم.

وتواصل القوات الإسرائيلية، حصارها المشدد لمدينة أريحا شمال شرق الضفة الغربية وقراها، لليوم الثالث على التوالي وذلك ردا على مقتل مستوطن مساء الاثنين، متأثرًا بجراحه الخطيرة في عملية إطلاق نار وقعت قرب أريحا، فيما تمكن المنفذ من الانسحاب.

مادة اعلانية

وأفادت مصادر محلية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الإسرائيلية تعيق الوصول إلى مدينة أريحا أو الخروج منها، وتجبر السكان على الوقوف والانتظار لساعات طويلة، على الحواجز العسكرية، التي تقيمها على مداخل المدينة الرئيسة، إضافة إلى إغلاق الطرق الفرعية.

ونصبت القوات الإسرائيلية حواجز عسكرية شرق المدينة قرب معبر الكرامة، والمدخل الجنوبي قرب مخيم عقبة جبر، إضافة إلى حاجزين آخرين شمالي المدينة، وحواجز أخرى فرعية بمحيط المدينة وقراها.

وفي السياق، تواصل إسرائيل، إعاقة مغادرة المسافرين القادمين عبر معبر الكرامة (يفصل بين الأردن وفلسطيين)، وتحتجز المركبات التي تقلهم لساعات طويلة.

وأوضح أمين سر حركة فتح كمال عودة أن الجيش الإسرائيلي يمنع الفلسطينيين من الدخول إلى حوارة وبيتا فيما يسمح بالخروج منه فقط.

من جهته قال عضو الكنيست أحمد الطيبي إن تحركات الفلسطينيين مؤخرا تأتي ردا على عمليات القتل التي يشنها الجيش "الإسرائيلي" في الضفة الغربية.

وفي السياق، دعا المكتب الأميركي للشؤون الفلسطينية بالقدس اليوم الأربعاء إلى "محاسبة كاملة وملاحقة" للمسؤولين عن هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين وتعويض من فقدوا مملكاتهم خلال أحداث العنف الأخيرة بالضفة الغربية.

وقال المكتب عبر حسابه على تويتر إن الممثل الأميركي الخاص للشؤون الفلسطينية هادي عمرو أدان "أعمال العنف العشوائية واسعة النطاق" من جانب المستوطنين في الضفة الغربية، مؤكدا أنها "غير مقبولة". وأضاف المكتب أن عمرو عبر عن القلق البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية.

وفي وقت سابق، عبر الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء عن قلقه البالغ إزاء استمرار تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وندد بالهجومين اللذين وقعا بالضفة الغربية يومي الأحد والاثنين وقتل فيهما 3 إسرائيليين.

كما أدان أعمال عنف المستوطنين التي أسفرت عن مقتل فلسطيني وإصابة عدة مئات من الفلسطينيين وإحراق منازل ومتاجر وتدمير الممتلكات الفلسطينية.