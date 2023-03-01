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من زلزال تركيا - رويترز من 4
من زلزال تركيا - رويترز
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زلزال تركيا

ما بين تركيا وسوريا.. عدد قتلى الزلزال المدمر يتجاوز 51 ألفاً

يلقي الرئيس أردوغان خطابا اليوم أمام النواب من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في البرلمان اليوم، مع التركيز على الزلزال والانتخابات الرئاسية والبرلمانية

العربية.نت، وكالات
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قالت هيئة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الأربعاء، إن عدد القتلى في تركيا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الشهر الماضي ارتفع إلى 45,089، ليرتفع العدد الإجمالي لقتلى الزلزال في تركيا وسوريا إلى حوالي 51 ألفا.

كما تسبب الزلزال والهزات القوية اللاحقة في إصابة أكثر من 108 آلاف شخص في تركيا وإيواء الملايين في خيام أو سعيهم للانتقال إلى مدن أخرى.

وتعهد الرئيس رجب طيب أردوغان بإعادة بناء المنازل في غضون عام، لكن الأمر سيستغرق عدة أشهر قبل أن يتمكن الآلاف من مغادرة الخيام أو السكن داخل حاويات بضائع والطوابير اليومية للحصول على الطعام والانتقال إلى مساكن دائمة.

الرئيس التركي أردوغان
الرئيس التركي أردوغان

ومن المقرر أن يلقي أردوغان خطابا أمام النواب من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في البرلمان اليوم، مع التركيز على الزلزال والانتخابات الرئاسية والبرلمانية. والانتخابات من المقرر إجراؤها بحلول يونيو وتشكّل أكبر تحد سياسي يواجه أردوغان في فترة حكمه التي استمرت عقدين.

وأكثر من 160 ألف مبنى تركي بما يضم 520 ألف شقة انهارت أو تضررت بشدة في الكارثة، وهي الأسوأ في تاريخ البلاد الحديث.

وقالت الإدارة في بيان إن نحو مليونين فروا من المنطقة التي تعرضت لأكثر من 11 ألف هزة ارتدادية منذ الزلزال الأول.

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وقالت إنها أقامت أكثر من 350 ألف خيمة، مع إنشاء مدن من الخيام في 332 مكانا في جميع أنحاء المنطقة. وتم إنشاء مساكن من الحاويات في 162 مكانا.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس الثلاثاء، إن المنظمة ستدعم أنقرة في استجابتها للزلزال.

وقال تيدروس إن تركيا "تبذل قصارى جهدها" لكنها لا تزال بحاجة إلى دعم دولي لمساعدة الضحايا.

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