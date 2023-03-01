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رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال - صورة من ويكيبديا
خاص

رئيس وزراء أوكرانيا للعربية: الدعم الإيراني لروسيا مدمّر للبنية التحتية لبلادنا

قال إن بلاده ممتنّة للسعودية، رائدة الدعم الإنساني فالمملكة قدمت أكبر دعم خليجي للمشاريع الإنسانية والاجتماعية في كييف

دبي - قناة العربية
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طالب رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال في "مقابلة خاصة" على "العربية" بتشديد العقوبات على روسيا.

وأضاف رئيس وزراء أوكرانيا بأنه من المهم ألا تمنح العقوبات روسيا فرصة لتعزيز موازنتها أو للتسلح.

ويرى شميهال أن اعتماد بعض الدول على موارد الطاقة الروسية يطيل النقاش حيال العقوبات الجديدة المنشودة.

قال إن بلاده ممتنّة للسعودية، رائدة الدعم الإنساني، فالمملكة قدمت أكبر دعم خليجي للمشاريع الإنسانية والاجتماعية في كييف. ودعا شميهال دول الخليج إلى المشاركة في مشاريع إعادة إعمار أوكرانيا.

ولفت إلى أن الدعم الإيراني لروسيا مدمّر للبنية التحتية الأوكرانية، بسبب المسيرات الإيرانية التي تقصف هذه البنية. شميهال رأى أن أوكرانيا تحتاج إلى 47 مليار دولار في العاجل، للتخفيف من تبعات هذه الحرب.

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