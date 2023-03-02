اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
A view of the town of Bakhmut, the site of the heaviest battles with the Russian troops, Donetsk region, Ukraine, Monday, Feb. 27, 2023. (AP Photo/Yevhen Titov)
من باخموت (أسوشييتد برس)
روسيا و أوكرانيا

الأوكرانيون يتمسكون بمواقعهم في باخموت.. وسط طوق روسي

العربية.نت - وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

على الرغم من الهجمات الروسية المكثفة والمستمرة على باخموت في الشرق الأوكراني، فضلاً عن تقدم الروس وتطويق المدينة، فلا تزال القوات الأوكرانية تتمسك بمواقعها في المدينة التي تعتبرها موسكو ذات أهمية استراتيجية.

فقد أفاد مراسل العربية/الحدث، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية تواصل إكمال الطوق حول باخموت من الناحية الغربية.

فيما رجح أحد النواب الأوكرانيين الانسحاب من المدينة عاجلاً أم آجلاً.

الجيش الأوكراني: إحباط 60 هجوماً روسياً شرق خاركيف وباخموت العرب والعالم روسيا و أوكرانيا الجيش الأوكراني: إحباط 60 هجوماً روسياً شرق خاركيف وباخموت

فقد رأى النائب، سيرهي رحمانين، أن القوات الأوكرانية ستتخلى عاجلاً أم آجلا عن باخموت، في إشارة إلى الانسحاب منها. وقال في مقابلة إذاعية مساء أمس الأربعاء، "لا معنى للاحتفاظ بها بأي ثمن...".

استزاف الروس

إلا أنه أشار في الوقت عينه إلى أن القوات الأوكرانية تدافع حاليا بشراسة عن المدينة بهدف إلحاق أكبر عدد ممكن من الخسائر بالروس، فضلا عن دفعهم لاستخدام المزيد من الذخيرة والأسلحة"، في إشارة إلى عملية استنزافهم.

أتت تلك التصريحات بعد أن أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في منشور على فيسبوك أن القوات الروسية تواصل التقدم في باخموت، مكثفة هجماتها".

فيما أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن الجبهات في المدينة لا تزال صامدة.

بدوره كشف يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة التي تقاتل بشراسة في محيط المدينة إلى جانب القوات الروسية، أن الأوكرانيين يظهرون "مقاومة باسلة" في محاولتهم الدفاع عن المدينة بأي ثمن.

مقاتلون أوكرانيون في باخموت (رويترز)
مقاتلون أوكرانيون في باخموت (رويترز)

وكانت موسكو أشارت في وقت سابق إلى أن السيطرة على باخموت ستفتح الطريق أمامها للسيطرة بالكامل على بقية دونباس، المنطقة الصناعية الاستراتيجية، وهي أحد الأهداف الرئيسية للعملية العسكرية التي انطلقت في 24 فبراير الماضي على أراضي الجارة الغربية.

فيما تشدد كييف على أن قيمة باخموت الاستراتيجية محدودة.

يذكر أن المنطقة المحيطة بباخموت من إحدى المناطق الشرقية التي حققت فيها روسيا مكاسب واضحة خلال الهجوم الأخير الذي شنته مطلع الشتاء، وشهد ما وصفه الجانبان "أكثر قتال دموي في الحرب".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
زلزال تركيا يشطر قرية جسر الحديد إلى قسمين.. والسلطات تحاول فك عزلة السكان زلزال تركيا يشطر قرية جسر الحديد إلى قسمين.. والسلطات تحاول فك عزلة السكان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط