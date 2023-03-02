البنتاغون: لم نقدم معلومات لكييف لشن ضربات في روسيا

نفى السكرتير الصحفي للبنتاغون باتريك رايدر، المعلومات التي تتحدث عن تقديم الجانب الأميركي لمعلومات استخباراتية لأوكرانيا لشن ضربات على الأراضي الروسية.

وقال رايدر للصحفيين: "لقد رأيت بعض التقارير في الصحافة وكلمات المسؤولين الروس الذين يزعمون أن الولايات المتحدة تزود كييف بمعلومات لإجراء مثل هذه العمليات".

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وأضاف "أود أن أقول إنه ليس لدي أي معلومات حول ما إذا كانت أوكرانيا قد أجرت مثل هذه العمليات أم لا، وأستطيع أن أقول بكل ثقة أن فكرة أننا نوفر لأوكرانيا معلومات استخباراتية أو معلومات لضرب أهداف على أراضي روسيا هي فكرة سخيفة. نحن لسنا في حالة حرب مع روسيا، ونحن لا نسعى للحرب مع روسيا. ينصب تركيزنا فقط على دعم أوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها. وهذا ما سنواصل القيام به".

هجوم في بريانسك

بدوره، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، إن "الهجوم المسلح الذي وقع في مقاطعة بريانسك المتاخمة للحدود الأوكرانية، أظهر أن الغرب يدعم النازيين، مما يجعل زعماء الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي مشاركين مباشرين للإرهابيين".

فيما أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الهجوم الذي وقع في منطقة بريانسك لا يترك أي شكوك حول أساليب نظام كييف.

وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "ستطرح وزارة الخارجية هذه المعلومات على جميع المنصات الدولية كدليل آخر على إجرام نظام كييف، لأن "الشركاء" الغربيين في الواقع هم أنظمة فقدت مصداقيتها لفترة طويلة، ويفعلون كل شيء لتجاهل كل حقائق الجرائم، والتي للأسف أصبحت تتزايد من جانب نظام زيلينسكي. ما حدث اليوم لا يترك أي شك حول الأهداف والأساليب التي يعمل بها نظام كييف".

وردا على سؤال حول المعلومات المتعلقة بتوريد الذخيرة الصربية إلى أوكرانيا، قالت زاخاروفا: "لقد طلبنا بالفعل من بلغراد توضيح هذا الموقف".

توتر على الحدود

وكانت الحدود الروسية قد شهدت اليوم تسللاً خطيراً، وصفته موسكو بالإرهابي لمجموعة من المقاتلين الأوكرانيين، إلى مقاطعة بريانسك، على الحدود الروسية الأوكرانية.

وأعلن حاكم مقاطعة بريانسك ألكسندر بوغوماز، قيام مجموعة "تخريبية أوكرانية"، بالتسلل إلى منطقة كليموفسك في بريانسك، الحدودية مؤكداً أنها نفذت عمليات إجرامية وإرهابية خلّفت قتلى وجرحى، واحتجزت رهائن.