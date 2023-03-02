بعد 23 يوماً.. شاهد انتشال كلب من تحت أنقاض الزلزال بتركيا

بعد تلاشي كل الآمال في العثور على ناجين تحت أنقاض المباني التركية المنهارة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد قبل 23 يوماً، تمكنت فرق الإنقاذ في أنطاكيا من انتشال كلب على قيد الحياة بعد سماع صوت نباحه تحت حطام مبنى مدمر بولاية هطاي.
ووفق وسائل إعلام محلية، انتشل الكلب "أليكس" من تحت أنقاض الأبنية والمنازل في أنطاكيا المدينة الواقعة جنوب تركيا، حيث كان عالقاً تحت كتل خرسانية سقطت عقب الزلزال الذي وقع في السادس من شباط/فبراير الساعة الرابعة فجراً وبلغت قوته 7.8 درجات، على ما أظهرت مشاهد من عملية إنقاذ الكلب نشرتها وكالة أنباء الأناضول التركية.
صحة جيدة
وكان صاحب الكلب المدعو مراد أريسي سمع نُباح "أليكس" وأعلم السلطات المعنية والتي أرسلت فريق إنقاذ إلى المكان لانتشال الكلب.
ويُسمع في أحد مقاطع الفيديو عناصر الإنقاذ وهم يقولون للكلب "أليكس، تعال يا كلبي"، ثم يُتابعون "أحسنت..."، قبل أن ينجحوا في انتشال الكلب الكبير الذي بدا بصحة جيدة.
وتولت جمعية لحماية الحيوانات تدعى "هايتاب" إجراء فحوص لـ"أليكس" قبل أن يستردّه صاحبه.
تمكنت فرق الإنقاذ في #أنطاكيا من إنقاذ كلب على قيد الحياة، بعد سماع صوت نباحه تحت حطام مبنى مدمر بولاية #هطاي التركية بعد مضي 22 يوم علي #الزلزال_المدمر pic.twitter.com/dj3UqEtpTh— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 2, 2023
كارثة إنسانية
وكان عناصر الإغاثة في تركيا أنقذوا مئات القطط والكلاب والطيور والأرانب والأبقار والأغنام التي علقت تحت أنقاض مبان في جنوب البلاد.
وآخر من تم إنقاذهم من بين الأشخاص الذين كانوا عالقين تحت الأنقاض في انطاكية هما زوجان جرى انتشالهما في 18 شباط/فبراير.
وعُلّقت منذ ذلك الوقت عمليات البحث رسمياً في تسع محافظات من أصل 11 تضررت من الكارثة، باستثناء محافظتي هاتاي وكهرمان مرعش القريبتين من مركز الزلزال.
وأودى الزلزال الذي يعتبر أسوأ كارثة تتعرض لها تركيا في التاريخ المعاصر، بحياة أكثر من 45 ألف شخص في تركيا وأكثر من 5 آلاف في سوريا المجاورة، فيما دمّر مئات الآلاف من المباني.
-
تبنت اغتيال ابنة دوغين.. مجموعة روسية تتبنى هجوم بريانسكتبنت مجموعة غير معروفة يطلق عليها "الجيش الوطني الجمهوري"، اليوم الخميس الهجوم في بريانسك، وهذه المجموعة الرافضة لغزو أوكرانيا هي نفسها التي أعلنت ... العرب والعالم
-
لقاء بين بلينكن ولافروف بالهند.. وموسكو "كان عابراً"كشف مسؤولون أميركيون أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث إلى نظيره الروسي سيرغي لافروف لبرهة وجيزة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين.وأضافوا أن ... العرب والعالم
-
عيد العربية العشرون.. الخيار الأول للمشاهد العربيتحتفل "العربية" بالذكرى العشرين لانطلاق بثها قبل عقدين من الزمن في الثالث من مارس عام 2003، وتزامن انطلاق بث القناة مع تحولات تاريخية عرفتها المنطقة ... الأخيرة