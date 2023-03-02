اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أنتوني بليكن في قمة العشرين بالهند
أنتوني بليكن في قمة العشرين بالهند
روسيا و أوكرانيا

بلينكن: بوتين يمكنه إنهاء الحرب غدا إذا أراد

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمكنه إنهاء الحرب غدا إذا أراد، مشيرا إلى أن روسيا تتعمد الإبطاء في تصدير الغذاء من أوكرانيا.

الوكالة الذرية تؤكد: غروسي يعقد في طهران لقاءات رفيعة إيران الوكالة الذرية تؤكد: غروسي يعقد في طهران لقاءات رفيعة

تضرر بسبب الحرب

وأضاف في مؤتمر صحافي على هامش قمة العشرين في نيودلهي، أن اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود مهدد بسبب روسيا، لافتا إلى أن الدول الإفريقية تضررت من الحرب بسبب أزمة الغذاء.

"الأسلحة الاستراتيجية"

كما أضاف أن الولايات المتحدة تدعم أوكرانيا لإنهاء الحرب على أساس مبادرة الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي.

وتابع "أكدت لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش قمة العشرين المنعقدة حاليا في نيودلهي استعداد أميركا للحديث دائما بشأن السيطرة على الأسلحة الاستراتيجية"، مضيفا أنه طالب وزير الخارجية الروسي بالتراجع عن القرار غير المسؤول بتعليق العمل بمعاهدة ستارت.

"حديث عابر"

من جهتها، قللت وزارة الخارجية الروسية من أهمية هذا "الحديث" أو اللقاء، قائلة إن لافروف وبلينكن تحدثا "بشكل عابر" خلال اجتماع قمة مجموعة العشرين في الهند، لكنهما لم يعقدا مفاوضات أو اجتماعاً، بحسب وكالات أنباء روسية.

وكانت قمة العشرين فشلت في إصدار بيان جامع يدعو إلى الانسحاب الروسي الكامل وغير المشروط من أوكرانيا وسط امتناع كل من موسكو وبكين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية ترصد بمشاهد حصرية من داخل مخيم روج أوضاع عناصر ومقاتلي داعش الأوروبيين العربية ترصد بمشاهد حصرية من داخل مخيم روج أوضاع عناصر ومقاتلي داعش الأوروبيين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط