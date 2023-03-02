رئيس وزراء اليونان: خطأ بشري مأساوي وراء تصادم القطارين

رجّح رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الأربعاء، أن يكون "خطأ بشري مأساوي" تسبب بالاصطدام الذي وقع بين قطارين وأسفر عن مقتل 38 شخصاً على الأقل في أسوأ كوارث القطارات في البلاد.

وتحطّمت عربتان واندلعت النيران بعربة ثالثة لدى اصطدام قطار للركاب كان يقل 342 راكباً وطاقماً مؤلفاً من عشرة أفراد خلال رحلة بين العاصمة أثينا ومدينة تيسالونيكي في شمال شرقي البلاد بقطار شحن يقوم بالرحلة نفسها بالاتجاه المعاكس.

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وكان جهاز الإطفاء قد أعلن أن حصيلة قتلى الاصطدام ارتفعت إلى 38، مشيرا إلى تلقي 57 مصاباً العلاج في المستشفيات، ستة من هؤلاء في العناية المشددة، علماً أن كثراً لا يزالون في عداد المفقودين.

وجاء في كلمة متلفزة لرئيس الوزراء الساعي لولاية جديدة في الانتخابات المقررة هذا العام: "كل شيء يشير إلى أن خطأ بشرياً مأساوياً كان المسبب الرئيسي" للكارثة.

وقال ميتسوتاكيس إن "حادث القطار الرهيب غير مسبوق" في اليونان، وسيتم التحقيق "بالكامل" في ملابساته.

وكان رئيس الوزراء قد تفقّد موقع الحادث وأعلن الحداد لثلاثة أيام في اليونان، متعهّداً بأن تبذل حكومته "كل الجهود لكشف أسباب هذه المأساة".

واصطدم القطاران عند مخرج نفق صغير يمر فوقه طريق سريع يربط بين المدينتين الرئيسيتين في اليونان.

وقال إطفائي متطوّع في تصريح لمحطة "سكاي تي في" إن بعض الركاب يتم التعرف عليهم من أشلائهم، مشيراً إلى أن الحصيلة مرشّحة للارتفاع.

وأفادت الشرطة بأنه تم أخذ 17 عيّنة بيولوجية من أشلاء و23 عيّنة من أقرباء لمفقودين.

ومساء الأربعاء أطلقت الشرطة في العاصمة أثينا الغاز المسيل للدموع على محتجّين رشقوا بالحجارة مكاتب الشركة المشغّلة للسكك الحديد.

انعدام أنظمة الأمان

وعلى إثر الحادث، أعلن وزير النقل كوستاس كارامانليس استقالته مشيراً إلى أن "الألم لا يوصف".

وجاء في بيان له "عندما يحدث أمر بهذا القدر من المأساوية، لا يمكننا أن نستمر وكأن شيئاً لم يحصل".

وقال المتحدث باسم الحكومة يانيس إيكونومو إن القطارين، لسبب مجهول، كانا يسيران على نفس المسار "لعدة كيلومترات".

واستنكر رئيس نقابة سائقي القطارات، كوستاس ينيدونياس الذي تفقّد موقع المأساة انعدام أنظمة الأمان على هذا الخط الذي يربط المدينتين الرئيسيتين في اليونان.

وقال لوكالة "فرانس برس": "كان القطاران على السكة نفسها ووقع اصطدام وجهاً لوجه.. لا تشغيل لنظام أمان أو جهاز تحكم عن بعد أو إشارات مرور. كان يمكن تجنب هذا الحادث المروع لو أن أنظمة السلامة كانت تعمل".

ويشكو مستخدمو القطارات في اليونان بشكل منتظم من تقادم الشبكة. وتشرف مجموعة "إف إس" الإيطالية على شركة السكك الحديد Hellenic Train التي تمت خصخصتها في 2018.