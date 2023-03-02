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مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك (أرشيفية من فرانس برس)

مستشار زيلينسكي عن اتهامات الروس بهجوم الحدود: مستفزون

دبي - العربية.نت
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بعدما اتهمت روسيا مجموعة اعتبرتها تخريبية أوكرانية بالتسلل إلى منطقة كليموفسك في مقاطعة بريانسك، على الحدود الروسية الأوكرانية وتنفيذ عمليات إرهابية، جاء الرد الأوكراني سريعاً.

بوتين: ما حصل في بريانسك هجوم إرهابي العرب والعالم روسيا و أوكرانيا بوتين: ما حصل في بريانسك هجوم إرهابي

فقد رأى مستشار كبير للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس، أن التقارير عن هجوم تخريبي شنته القوات الأوكرانية في منطقة بريانسك الروسية "استفزاز متعمد".

"مجموعة تخريبية أوكرانية "

وكتب ميخايلو بودولياك على تويتر، أن القصة حول وجود مجموعة تخريب أوكرانية في روسيا الاتحادية هي أسلوب معروف للاستفزاز المتعمد، وفق تعبيره.

كما تابع أن روسيا تريد تخويف شعبها لتبرير الهجوم على دولة أخرى وتزايد الفقر بعد عام من الحرب، بحسب كلامه.

جاء ذلك بعدما أعلن حاكم مقاطعة بريانسك ألكسندر بوغوماز، اليوم الخميس، قيام مجموعة سمّاها تخريبية أوكرانية بالتسلل إلى منطقة كليموفسك في مقاطعة بريانسك، على الحدود الروسية الأوكرانية، مؤكداً أنها نفذت عمليات إجرامية وإرهابية خلّفت قتلى وجرحى، واحتجزت رهائن.

بوتين يستقبل تقارير

بدورها، أكدت وكالة الأمن الفيدرالي الروسي بأنها اتخذت إجراءات المتسللين.

وأضافت في بيان، أنه يجري البحث الآن عن مخربين أوكرانيين في مناطق بيلغورود وكورسك وفورونيغ الحدودية، بينما فتحت تحقيقا حول الأمر.

إلى ذلك، أكدت تقارير إعلامية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استقبل على وجه الخصوص تقارير من رئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف، ووزير الدفاع سيرغي شويغو، ورئيس الحرس الوطني، فيكتور زولوتوف حول الحادث.

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