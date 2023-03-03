بلينكن: لن نتغاضى عما فعلته موسكو ولن تفلت من العقاب

جددت الولايات المتحدة تأكيدها المضي قدماً في معاقبة روسيا على حربها في أوكرانيا.

وشدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في تصريحات اليوم الجمعة، على أن بلاده لن تسمح لموسكو بالإفلات من العقاب على ما ارتكبته في أوكرانيا.

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كما اعتبر أن "التغاضي عما فعلته روسيا، سوف يبعث رسالة إلى كل مكان، مفادها أن بوسع من يملك القدرة على الجموح أن يذهب بعيداً دون عقاب"، بحسب ما نقلت رويترز.

ورأى أن العديد من البلدان الأوروبية وغير الأوروبية أيضا صبت اهتمامها على الحرب الروسية الأوكرانية، لأنها أدركت أن تأثيرها قد يمتد إلى خارج الحدود، إذا سمح لموسكو بالإفلات من العقاب.

إلى ذلك، كرر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يظهر أي اهتمام في إنهاء الحرب الدائرة منذ أكثر من سنة.

مشكلة حقيقية

أما في ما يتعلق بالصين، فأكد أنه أبلغ مسؤول السياسة الخارجية الصيني أن مساعدة القوات الروسية عسكريا سيخلق مشكلة حقيقية بين البلدين.

كما أوضح أنه طرح على الجانب الصيني قلق بلاده العميق حول احتمال تقديم الصين مساعدة عسكرية أساسية لموسكو.

وكان بلينكن اعتبر أمس خلال قمة مجموعة العشرين المنعقدة في نيودلهي، أن بوتين قادر على إنهاء الأمر إلا أنه لا يريد السلام، مؤكداً مضي بلاده في دعم القوات الأوكرانية. وشدد على ضرورة انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا من أجل السلام الدولي والاستقرار الاقتصادي.

يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية كما تصفها موسكو على الأراضي الأوكرانية، في 24 فبراير الماضي، دعمت واشنطن كييف بالسلاح والعتاد وتدريب القوات الأوكرانية، كما رفدتها بمليارات الدولارات.

ومن المتوقع أن تعلن اليوم أيضا عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة، بعد أن تجاوزت قيمة المساعدات الأميركية المقدمة حتى الآن 25 مليار دولار.