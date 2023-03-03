وسط قصف روسي.. كييف تُجلي الفئات الهشّة من مدينة كوبيانسك

أمرت أوكرانيا الخميس بإجلاء الفئات الهشّة من سكّان مدينة كوبيانسك الواقعة على خط المواجهة والمناطق المجاورة لها في شمال شرق البلاد مع تصاعد المخاوف من أن تسيطر روسيا مجدداً على المدينة التي تتعرض للقصف.

وقالت الإدارة العسكرية لمنطقة خاركيف إنّ "الإجلاء الإلزامي بدأ للعائلات التي لديها أطفال وللسكان ذوي القدرة المحدودة على الحركة في كوبيانسك".

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يأتي ذلك بعدما انسحبت القوات الروسية في سبتمبر/أيلول 2022، من مدن رئيسية في منطقة خاركيف ومن بينها كوبيانسك.

وأضافت السلطات أنّ "القرار اتّخذ... بناء على الوضع الأمني غير المستقر بسبب تعرّض المنطقة لقصف مستمر من القوات الروسية".

قصف روسي

وكان حاكم منطقة خاركيف أوليغ سينيغوبوف أعلن الخميس أنّ روسيا "قصفت" تجمعات سكنية عدّة في المنطقة من بينها كوبيانسك بالمدفعية وراجمات الصواريخ وقذائف الهاون.

وتمثّل مدينة كوبيانسك مركزاً للنقل بالسكك الحديد وتقع على بُعد نحو 100 كلم من خاركيف وناهز عدد سكانها قبل بدء الحرب 30 ألف نسمة.

خاركيف وباخموت وليمان

يشار إلى أن الجيش الأوكراني أكد الثلاثاء، أن روسيا تركز هجماتها في شرق خاركيف وباخموت وليمان، حيث تتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في عامها الثاني.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حذر من أن الأوضاع حول خط المواجهة في باخموت تزداد صعوبة. وجاء في مداخلته المسائية اليومية "الأوضاع تزداد تعقيدا"، مضيفا "العدو يدمّر بشكل مستمر كل ما يمكن استخدامه لحماية مواقعنا". ووصف الجنود الأوكرانيين الذين يقاتلون في باخموت بأنهم "أبطال حقيقيون".