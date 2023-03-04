في زيارة غير معلنة.. وزير العدل الأميركي يصل أوكرانيا

أجرى وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند الجمعة زيارة مفاجئة للفيف، المدينة الكبرى في غرب أوكرانيا، على ما أعلن مسؤول في وزارته.

وتوجه غارلاند إلى هناك بدعوة من نظيره الأوكراني، وقد حضر اجتماعات عدة وشارك في مؤتمر "متحدون من أجل العدالة"، حسب المسؤول الذي اشترط عدم كشف هويته.

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ولم يتم الإعلان عن الزيارة لأسباب أمنية.

وأضاف المسؤول أن غارلاند "أكد مجدداً تصميمنا على محاسبة روسيا على الجرائم التي ارتُكبت خلال غزوها الجائر وغير المبرر لجارتها ذات السيادة".

وهذه ثاني زيارة يجريها غارلاند لأوكرانيا منذ بدء الغزو في 24 شباط/فبراير 2022 وتأتي بعد نحو أسبوعين على زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن لكييف في 20 شباط/فبراير.

جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

اتهمت الولايات المتحدة روسيا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حربها على أوكرانيا، وهي تدعم الكثير من التحقيقات الأوكرانية والدولية في هذا الشأن.

وقال غارلاند في بيان الاثنين إن مدعين من قسم "جرائم الحرب" بوزارة العدل الأميركية يعملون مع نظرائهم الأوكرانيين للتحقيق في جرائم ارتكبتها القوات الروسية في أوكرانيا.

وخلال جلسة استماع حديثة في مجلس الشيوخ، وصف غارلاند أيضا رئيس مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية يفغيني بريغوجين بأنه مجرم حرب.