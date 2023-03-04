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جندي أوكراني (أ ب)
جندي أوكراني (أ ب)
روسيا و أوكرانيا

كييف تدعو بروكسل لإرسال 250 ألف قذيفة مدفعية شهرياً

دبي - العربية.نت
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دعا وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف في رسالة موجهة إلى زملائه في دول الاتحاد الأوربي، إلى إرسال 250 ألف قذيفة مدفعية شهرياً إلى أوكرانيا لسد النقص الحاد الذي تحذر من أنه يحد من التقدم في ساحة المعركة.

ووفقاً لريزنيكوف، تستخدم القوات الأوكرانية 20% فقط من كمية القذائف التي يمكنهم استخدامها لولا نقص الإمدادات، مشيراً إلى أن كييف تنفق ما معدله 110 ألف جولة من قذائف عيار "الناتو" 155 مليمتر شهريا، وفقاً لصحيفة "فايننشال تايمز".

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وكتب ريزنيكوف: "إذا لم نكن مقيدين بعدد قذائف المدفعية المتاحة، فيمكننا استخدام الحمولة الكاملة وهي 594 ألف قذيفة شهريا. وتابع "وفقا لتقديراتنا، فإن الحد الأدنى من المتطلبات للأداء الناجح للمهام القتالية هو 60% على الأقل من الذخيرة الكاملة، أو 356400 قذيفة شهريا".

قصف دونيتسك ولوغانسك

وتستخدم دول الناتو مدفعية من عيار 155 ملم، وزودت الولايات المتحدة قوات كييف بمدافع هاوتزر M777 طويلة المدى بعيار 155 ملم، وتستخدمها القوات الأوكرانية بنشاط لقصف مدن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، المعترف بهما من روسيا.

مبنى مدمر في دونيتسك - أوكرانيا
مبنى مدمر في دونيتسك - أوكرانيا

كما تم تزويد القوات الأوكرانية بمدافع PzH 2000 الألمانية ذاتية الدفع، ومدافع Krab البولندية ذاتية الدفع، ومدافع CAESAR الفرنسية ذاتية الدفع التي تستخدم قذائف من العيار ذاته.

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