لحظة اندلاع النيران بطائرة إسرائيلية.. ومقتل رجل وامرأة

لقي إسرائيليان مصرعهما، صباح اليوم السبت، إثر تحطم طائرة إسرائيلية صغيرة في منطقة النقب.

وأظهر مقطع فيديو، النيران تشتعل في حطام الطائرة على طريق سريع في منطقة النقب.

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وقالت الشرطة الإسرائيلية، إن "حادثة تحطم طائرة خفيفة في النقب جنوبي البلاد، أسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين".

حاول الهبوط.. لكنه فشل

وأضافت في بيان أن رجلا وامرأة كانا على متن الطائرة، وأن قائدها حاول الهبوط الاضطراري غير أنه لم يفلح في ذلك فتحطمت واشتعلت فيها النيران نظرًا إلى كثرة الوقود في خزانها.

كما أضافت أن الشخصين اللذين كانا على متن الطائرة لقيا مصرعهما على الفور، وأن النيران اشتعلت في حطام الطائرة.

إغلاق المنطقة بالكامل

إلى هذا، تحطمت الطائرة على مفرق للطرق شمال مدينة بئر السبع، واشتعلت فيها النيران، بينما هرعت إلى الموقع سيارات الإسعاف والإطفاء وقوات كبيرة من الجيش والأمن، حيث أغلقت المنطقة بالكامل.