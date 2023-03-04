صور.. وزير الدفاع الروسي يتفقد قواته على الجبهة بأوكرانيا

بالتزامن مع الحصار الخانق الذي تفرضه القوات الروسية على مدينة باخموت الأوكرانية، تفقد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم السبت، مركز تحكم لإحدى مجموعات قوات "فوستوك" المشتركة على محور جنوب دونيتسك في منطقة العملية العسكرية، حيث استمع إلى تقرير قائد المجموعة بشأن الوضع الحالي للقوات.

استمع لتقرير الضباط

وقالت وزارة الدفاع الروسية للصحافيين، اليوم السبت: "تفقد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، مركز التحكم الأمامي لإحدى وحدات مجموعة "فوستوك" للقوات على محور جنوب دونيتسك في إطار العمل بمنطقة العملية العسكرية الخاصة، واستمع في مركز القيادة، إلى تقرير قائد المجموعة، وضباط الأركان حول الوضع الحالي وإجراءات القوات"، بحسب تاس.

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تأتي زيارة شويغو بالتزامن مع تشديد قوات فاغنر الخناق حول مدينة باخموت بدونيتسك الصامدة ضد الروس منذ الصيف.

نسف الجسور

وأكد مقاتل من فاغنر، التي لعبت دورًا رائدًا في الهجوم على باخموت، لوكالة أنباء ريا نوفوستي، أن القوات الأوكرانية نسفت الجسور المؤدية إلى وسط المدينة.

وكانت القوات الأوكرانية عمدت في عدة محطات خلال الحرب التي انطلقت في 24 فبراير الماضي إلى "حيلة" تفجير الجسور من أجل منع تقدم القوات الروسية.

خلافات فاغنر والجيش الروسي

في الأثناء، تتسع هوة الخلافات بين قائد قوات فاغنر يفغيني بريغووجين والجيش الروسي ولا سيما وزير الدفاع، فقد اتهم بريغوجين، شويغو "بالخيانة"، بل طالب قائد فاغنر الشهير بـ"طباخ بوتين" الروس بالضغط لتزويد مقاتلي المجموعة بالذخيرة، في دعوة غير مسبوقة تعكس مدى التوتر بين المجموعة المسلحة والجيش.