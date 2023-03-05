احتجاجاً على نتنياهو.. طيارون عسكريون يتغيبون عن التدريب

أعلن العشرات من جنود الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الأحد، رفضهم الالتحاق بتدريب ليوم واحد احتجاجاً على الإصلاحات القضائية التي يتبناها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ودائماً ما اعتمد سلاح الجو، الذي يمثل الذراع الاستراتيجية لإسرائيل، على جنود الاحتياط في زمن الحرب، كما أنه يطلب من الأطقم التي انتهت مدة خدمتها الخضوع للتدريب بانتظام من أجل الحفاظ على جاهزيتها.

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وقال 37 طياراً وملّاحاً من سرب طائرات إف-15 في رسالة تداولتها وسائل إعلام محلية، إنهم لن يحضروا التدريب المقرر يوم الأربعاء وسيعكفون بدلاً من ذلك على "تكريس وقتنا للحوار والتفكير من أجل الديمقراطية والوحدة الوطنية".

وتسعى الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو إلى إجراء تغييرات قضائية تشمل فرض قيود على المحكمة العليا التي تتهمها بتجاوز السلطات المخولة لها. ويشعر المنتقدون بالقلق من أن نتنياهو، الذي يُحاكم بتهم فساد ينفي ضلوعه فيها، يريد التغول على سلطة القضاء.

وتجتاح إسرائيل مظاهرات أسبوعية تزداد حدة، قال بعض قادتها، ومنهم قادة عسكريون سابقون، إن التحول غير الديمقراطي في الحكومة من شأنه أن يبرر العصيان الجماعي في صفوف القوات.

وقال جنود الاحتياط في رسالتهم إنهم سيعلقون احتجاجهم الذي يستمر يوماً واحداً إذا طُلب منهم تنفيذ عمليات فعلية.

ورفض متحدث عسكري التعليق على الرسالة لكنه قال في بيان، إن رئيس هيئة أركان الجيش اللفتنانت جنرال هرتسي هاليفي "على علم بالمناخ العام والانقسام، لكنه لن يسمح بإلحاق أي ضرر" بقدرات الجيش الإسرائيلي.

وشدد البيان على "أهمية الحفاظ على حيادية الجيش الإسرائيلي"، لكنه قال إن الضباط تلقوا تعليمات بالتحدث مع مرؤوسيهم بشأن هذه القضية.

ولا تنشر إسرائيل أعداداً لقواتها العسكرية، مما يجعل من الصعب الحكم على تأثير احتجاج جنود الاحتياط في سلاح الجو أو تأثير الخطوات المماثلة التي هدد بها جنود احتياط من الفروع الأخرى.

من جهته، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش للقناة 12 التلفزيونية: "وسائل الإعلام الإسرائيلية هذه غير مسؤولة وتعطي الفرصة لأي جندي احتياط للإدلاء بتصريحات".

وأضاف: "هناك عشرات ومئات الآلاف من الأفراد الذين سيواصلون الالتحاق بالجيش وأداء الخدمة في الاحتياط ويدركون أننا أخوة".

ونشر نتنياهو، وهو ضابط سابق بوحدة كوماندوز في إسرائيل، صورة لنفسه على تويتر وهو في سن التجنيد مع التعليق: "عندما يصلنا استدعاء لأداء خدمة الاحتياط، نلبي النداء دائما. نحن أمة واحدة".