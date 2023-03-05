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عناصر من الجيش الإسرائيلي على الحدود مع غزة - رويترز
عناصر من الجيش الإسرائيلي على الحدود مع غزة - رويترز
الشرق الأوسط

إسرائيل تغلق المعابر الحدودية مع الضفة وغزة يومين

عاهل الأردن يؤكد خلال لقاء مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ضرورة التهدئة بالأراضي الفلسطينية

قناة العربية
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نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الأحد، عن الجيش إعلانه عن إغلاق المعابر الحدودية مع الضفة الغربية وقطاع غزة بداية من غد الاثنين وحتى الأربعاء المقبل، وذلك خلال عطلة دينية.

وقال الجيش إن من المقرر أن يبدأ الإغلاق الساعة الخامسة مساء يوم الاثنين على أن يستمر حتى منتصف ليل الأربعاء، لكنه أشار إلى أن فتح المعابر الحدودية للفلسطينيين يظل "رهن تقييم الوضع".

وأضاف أن الحالات الإنسانية وغيرها من الحالات الطارئة مستثناة من قرار الإغلاق لكنها تتطلب موافقة منسق وزارة الدفاع للأنشطة الحكومية في المناطق.

ملك الأردن وأوستن
ملك الأردن وأوستن

عاهل الأردن يلتقي أوستن ويؤكد عل التهدئة

وفي الملف الفلسطيني، أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في لقاء مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم الأحد، على "ضرورة التهدئة وخفض التصعيد" في الأراضي الفلسطينية.

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ونقل بيان للديوان الملكي الأردني عن الملك عبد الله دعوته إلى "وقف أي إجراءات أحادية الجانب تزعزع الاستقرار وتقوض فرص تحقيق السلام".

وشدد ملك الأردن خلال اللقاء على ضرورة "تكثيف الجهود لخلق أفق سياسي يمهد الطريق إلى إعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين للوصول إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".

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