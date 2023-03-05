اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
تايوان و الصين تعبيرية
تعبيرية
تايوان

بعد رفض متكرر.. الصين تسعى لتعزيز "إعادة التوحيد السلمي" مع تايوان

رئيسة تايوان عرضت مرارا إجراء محادثات مع الصين

بكين- رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال رئيس وزراء الصين لي كه تشيانغ اليوم الأحد إنه يتعين على الحكومة تعزيز التنمية السلمية للعلاقات مع تايوان وعملية "إعادة التوحيد السلمي" للصين وكذلك اتخاذ خطوات حازمة لمعارضة استقلال تايوان.

وتقول الصين إن تايوان الديمقراطية إقليم تابع لها وقد زادت بكين من نشاطها العسكري بالقرب من الجزيرة على مدى السنوات الثلاث الماضية ردا على ما تصفه "بالتواطؤ" بين تايبه وواشنطن الداعم الدولي ومورد الأسلحة الرئيسي لتايوان
ونظمت الصين مناورات حربية حول تايوان في أغسطس/آب ردا على زيارة قامت بها نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأميركي في ذلك الوقت.

وقال لي في حديثه في افتتاح الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني إن بكين تتمسك بمبدأ "صين واحدة" الذي ينص على أن تايوان جزء من الصين.

وأضاف أمام نحو ثلاثة آلاف مندوب في قاعة الشعب الكبرى في بكين أنه يتعين على الحكومة تنفيذ "سياسة حزبنا لحل قضية تايوان" و "اتخاذ خطوات حازمة لمعارضة استقلال تايوان وتعزيز إعادة التوحيد".

تايوان ترصد 19 طائرة عسكرية صينية في منطقة دفاعها الجوي العرب والعالم تايوان تايوان ترصد 19 طائرة عسكرية صينية في منطقة دفاعها الجوي

وقال "علينا تعزيز التنمية السلمية للعلاقات عبر المضيق ودفع عملية اعادة التوحيد السلمي للصين".

وعرضت رئيسة تايوان تساي إينج وين مرارا إجراء محادثات مع الصين وهو أمر قوبل بالرفض لأن بكين تعتقد أنها انفصالية.

وترفض حكومة تايوان بشدة مطالبات بكين بالسيادة وتقول إن سكان الجزيرة البالغ عددهم 23 مليونا هم فقط من يمكنهم تقرير مستقبلهم.

ولم يُظهر معظم التايوانيين أي اهتمام في أن تحكمهم الصين الاستبدادية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مقابة خاصة مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بغداد مقابة خاصة مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بغداد
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط