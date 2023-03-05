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من كارثة حادث القطار في اليونان - فرانس برس من 3
من كارثة حادث القطار في اليونان - فرانس برس
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اليونان.. رئيس الوزراء يطلب الصفح من أسر ضحايا كارثة القطار

رئيس الحكومة المحافظ أكد أنه "لا يمكننا ولا نريد ولا يجب أن نختبئ وراء الخطأ البشري" المنسوب إلى مدير المحطة

العربية.نت، وكالات
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طلب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الصفح من أسر الضحايا في خطاب رسمي، الأحد، بعد كارثة القطار التي أودت بحياة 57 شخصاً وأثارت غضبا عارما في اليونان.

وكتب في رسالة موجهة إلى اليونانيين ونشرها بشكل خاص على حسابه على "فيسبوك": "كرئيس للوزراء، أنا مدين للجميع، ولا سيما لأقارب الضحايا، (بطلب) الصفح".

رئيس الوزراء اليوناني
رئيس الوزراء اليوناني

وأضاف "في اليونان عام 2023، لا يمكن لقطارين أن يسيرا في اتجاهين معاكسين على نفس الخط دون أن يلاحظهما أحد".

وأكد رئيس الحكومة المحافظ أنه "لا يمكننا ولا نريد ولا يجب أن نختبئ وراء الخطأ البشري" المنسوب إلى مدير المحطة.

رئيس وزراء اليونان: خطأ بشري مأساوي وراء تصادم القطارين العرب والعالم رئيس وزراء اليونان: خطأ بشري مأساوي وراء تصادم القطارين

وتأتي تصريحات ميتسوتاكيس بينما ينظم تجمع في أثينا صباح الأحد لتكريم ذكرى 57 شخصا قتلوا في كارثة القطار التي وقعت خلال الأسبوع الجاري بالقرب من لاريسا حيث يستعد مدير المحطة للإدلاء بإفادته أمام القضاء اليوناني.

وسيحضر رئيس الوزراء قداسا صباحيا في الكاتدرائية الأرثوذكسية في أثينا حيث خططت جميع كنائس البلاد لتكريم ذكرى ضحايا ما وصفته السلطات بأنه "مأساة وطنية".

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