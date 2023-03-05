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من المناورات العسكرية بين سيول وواشنطن (أ ب)
من المناورات العسكرية بين سيول وواشنطن (أ ب)

بيونغ يانغ تدعو لوقف التدريبات العسكرية بين كوريا الجنوبية وأميركا

دبي - العربية.نت
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دعت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية اليوم الأحد، الأمم المتحدة إلى المطالبة بوقف فوري للتدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، قائلة إن التدريبات تصعد من التوتر الذي ينذر بالخروج عن نطاق السيطرة.

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وقال كيم سون كيونغ نائب وزير الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية إن التدريبات "تصعيد للتوتر على نحو غير مسؤول".

فيما أوضح مسؤولون من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يوم الجمعة أن الجانبين سيجريان تدريبات عسكرية واسعة النطاق على مدى أكثر من عشرة أيام في مارس آذار تشمل عمليات إنزال برمائي.

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية

الحد من التسلح

وألقت كوريا الشمالية باللوم في وقت سابق اليوم على الولايات المتحدة فيما وصفته بانهيار الأنظمة الدولية للحد من التسلح، وقالت إن أسلحة بيونغيانغ النووية هي رد عادل لضمان توازن القوى في المنطقة.

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