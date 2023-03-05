صور اعتداءات بشعة على قصر تاريخي في الأردن

تعرض "قصر المشتى" الذي يقع على مسافة 32 كلم جنوب شرق العاصمة الأردنية عمّان، ويتبع للواء الجيزة، إلى تخريب مقصود من قبل أشخاص مجهولي الهوية، وسط غضب شعبي كبير.

ووثقت صور تم التقاطها اعتداءات واسعة على قصر المشتى الأثري من خلال كتابات مختلفة شوهت جدران القصر.

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قصر للأمويين

وقصر المُشتّى هو أحد القصور العربية التي بناها الأمويون في الأردن، ويقع على مسافة 32 كم جنوب شرق العاصمة عمّان، ويتبع للواء الجيزة.

وتم بناء القصر عام 744م من قبل الخليفة الأموي الوليد بن يزيد، ويحيط بالقصر سور مربع طوله 144 متراً فيه 25 برجاً دائرياً، عدا برجي المدخل فهما بشكل نصف مثمن.

واستنكر أردنيون الاعتداءات على القصر الذي اعتبروه يمثل سجلا لتاريخ الأردن وحضاراته السابقة.

بدء الصيانة

من جانبه، قال مدير عام دائرة الآثار العامة الأردنية الدكتور فادي بلعاوي لـ"العربية.نت" إن الصور المتداولة لاعتداء على قصر المشتى بكتابات مختلفة، قديمة.

وأكد أن العمل جارٍ على اختيار المادة المناسبة لترميمها وفق الأصول، مشددًا على أن المادة التي سيتم استخدامها ستكون تتلاءم مع تاريخية وطبيعة المادة الحجرية في الموقع.

وأشار إلى أن دائرة الآثار وبالتعاون مع الأمن العام تسعى لتطوير مشروع المنظومة الأمنية وربطها بأنظمة مراقبة ومتابعة وزيادة العاملين بالمواقع الأثرية.

وأوضح أن المادة 26 من قانون الآثار الأردني نصت على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن 3 آلاف دينار على كل من قام بإتلاف أو تخريب أو تشويه أي آثار بما في ذلك تغيير معالمها أو فصل أي جزء منها أو تحويرها".