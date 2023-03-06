حاكم بيلغورود: إسقاط 3 صواريخ بالمقاطعة الروسية وإصابة مدني

أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الاثنين، أن نظام الدفاع الجوي أسقط صواريخ في مدينة "نوفي أوسكول" بالمقاطعة، مشيراً إلى إصابة شخص واحد.

وكتب غلادكوف عبر "تلغرام": "رد نظام دفاعنا الجوي في "نوفي أوسكول"، وأسقط ثلاثة صواريخ، ويتم تحديد النتائج على الأرض. حتى الآن نعرف عن رجل أصيب بشظايا في يده، وقد توجهت سيارة إسعاف إلى المكان".

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وبحسب حاكم المقاطعة، تضررت واجهات المباني وخطوط الكهرباء في عدة قرى بسبب الشظايا، وأشار غلادكوف إلى أن جميع خدمات الطوارئ توجهت إلى مكان الحادث.

بعامها الثاني، تتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، اليوم الاثنين، حيث تحاول القوات الروسية بسط السيطرة الكاملة على المناطق الأوكرانية، فيما يقاوم الجيش الأوكراني بدعم لوجستي وعسكري من الغرب. ولا تزال مدينة باخموت عصية أمام القوات الروسية رغم تطويقها من 3 جهات، ويحتدم القتال في محيطها منذ 7 أشهر.

وفي آخر التطورات الميدانية، قال مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة إن قواته التي تشدد قبضتها الآن على مدينة باخموت الأوكرانية لا تحصل على احتياجاتها من الذخيرة وإذا أُجبرت على التراجع ستنهار هذه الجبهة بأكملها. وقال يفجيني بريغوجين، في مقطع مصور: "إذا انسحبت فاغنر من باخموت الآن ستنهار الجبهة بأكملها.. لن يكون الوضع طيبا لجميع التشكيلات العسكرية التي تحمي المصالح الروسية".