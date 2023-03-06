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إعدام جندي أوكراني
إعدام جندي أوكراني
روسيا و أوكرانيا

فيديو إعدام جندي أوكراني.. كييف تطالب بتحقيق دولي

مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، الاثنين، يظهر جنديا يقف في خندق وهو يدخن سيجارة قبل أن يطلق عليه الرصاص بسلاح آلي بعد هتافه: "المجد لأوكرانيا"

كييف - فرانس برس
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دعا وزير الخارجية الأوكراني، الإثنين، المحكمة الجنائية الدولية إلى إجراء تحقيق بعد انتشار مقطع فيديو يظهر إعدام جنود روس لأسير حرب أوكراني.

وقال دميترو كوليبا عبر تويتر: "مقطع فيديو مروع لإعدام أسير حرب أوكراني أعزل على أيدي القوات الروسية لمجرد قوله "المجد لأوكرانيا". دليل إضافي على أن هذه الحرب تهدف للإبادة الجماعية".

وأضاف: "من الضروري أن يبدأ (المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية) كريم خان تحقيقا فوريا في جريمة الحرب الشنيعة هذه".

وتابع: "يجب تقديم مرتكبي هذه الأعمال إلى العدالة".

الجندي الأوكراني
الجندي الأوكراني

ويشير دميترو كوليبا بذلك إلى مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، الاثنين، يظهر جنديا يقف في خندق وهو يدخن سيجارة قبل أن يطلق عليه الرصاص بسلاح آلي بعد هتافه: "المجد لأوكرانيا".

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وتكررت عبارة "المجد لأوكرانيا" على وسائل التواصل الاجتماعي في أوكرانيا الاثنين مع دعوة العديد من المسؤولين إلى إجراء تحقيق ومحاسبة المسؤولين.

وتبادلت موسكو وكييف مرارا الاتهامات بقتل أسرى حرب منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

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