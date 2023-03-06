موريتانيا تتعقب عناصر خطيرة للقاعدة فروا من سجن وسط نواكشوط بعد قتل حراسهم

أقدم مقاتلون من تنظيم ⁧‫القاعدة‬⁩ في موريتانيا، ليل الأحد، وكانوا يقبعون في سجن وسط ⁧‫نواكشوط‬⁩ منذ أكثر من 10 سنوات بعد إدانتهم بالتورط في هجمات ارهابية، على قتل اثنين من كتيبة الحرس الوطني المكلفة بتأمين وحراسة السجن ولاذوا بالفرار.

وانتشرت وحدات من الجيش والحرس الرئاسي والدرك والحرس الوطني والشرطة في نقاط حساسة ومواقع مختلفة من العاصمة لتأمينها، فيما يحاول العشرات من العسكريين ورجال الأمن تعقب عناصر القاعدة، المصنفة على أنها "خطيرة جدا"، والقبض عليهم لإعادتهم إلى السجن.

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وشارك اثنان من المقاتلين الهاربين في هجمات على ثكنات للجيش في موريتانيا خلال فترة الإرهاب والمواجهة مع التنظيم ما بين 2005 و 2011 .

,قالت وزارة الداخلية الموريتانية إن عملية تعقب الإرهابيين الفارين من السجن المركزي في نواكشوط بدأتK وسيتم القبض عليهم في أقرب الآجال.

ودعا بيان للداخلية، نشرته الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية)، المواطنين إلى الإبلاغ عن أي معلومات قد تساعد في القبض على الإرهابيين عبر الاتصال على الارقام الخضراء للأمن.

وأوضح بيان الداخلية أنه "في حدود الساعة التاسعة مساء اليوم الموافق 05 مارس 2023، تمكن 4 إرهابيين من الفرار من السجن المركزي بنواكشوط بعد أن اعتدوا على العناصر المكلفة بالحراسة، مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار، استشهد خلاله اثنان من أفراد الحرس الوطني، فيما أصيب اثنان بجروح خفيفة".