قوات إسرائيلية خاصة تقتحم مخيم جنين.. ومقتل 4 فلسطينيين

أفاد مراسل العربية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات باتجاه مخيم جنين، مشيرا إلى اندلاع اشتباكات مسلحة مع مقاتلين في المخيم.

ونقل عن مصادر إسرائيلية تأكيدها أن القوات الإسرائيلية قتلت 4 فلسطينيين في مخيم جنين، أحدهم مسؤول عن تنفيذ عملية حوارة قبل نحو 10 أيام التي أدت لمقتل مستوطنين اثنين.

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اشتباكات وحصار منزل

كما أفاد مراسلنا بحصار القوات الإسرائيلية لمنزل في أطراف مخيم جنين وسط اشتباكات مع فلسطينيين.

فيما أطلق الجيش الإسرائيلي 3 صواريخ على المنزل المحاصر في أطراف المخيم، وفق ما أفاد شهود عيان.

حملة اعتقالات واسعة

وكانت إسرائيل قد نفذت قبل أسبوعين حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية شملت 27 مواطنا فلسطينيا.

ومنذ عدة أشهر يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات في شمالي الضفة الغربية، تتركز في مدن نابلس وجنين، بدعوى ملاحقة مطلوبين.