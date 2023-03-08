بريطانيا تفرض عقوبات على أفراد وكيانات.. في إيران وسوريا

أعلنت بريطانيا، اليوم الأربعاء، عن عقوبات تستهدف أفراداً وكيانات في إيران وسوريا وجمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان بسبب ما تقول إنها انتهاكات لحقوق الإنسان من بينها الاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي.

وكانت تقارير إعلامية وحقوقية قد كشفت سابقاً أنه تعرض فتيان وفتيات معتقلين في إيران للعنف الجنسي، وفي بعض الحالات للاغتصاب في السجون، وذلك خلال فترة الاحتجاجات والاعتقالات.

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كذلك في 18 ديسمبر 2022، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريراً تحت عنوان "النظام الإيراني يتحرش بالسجينات لفرض الحجاب"، تحدثت فيه عن حالات الاعتداء الجنسي بحق سجينات إيرانيات، مشددة على أن عناصر النظام يرتكبون أفعالاً لا أخلاقية بحقهن.

احتجاجات واسعة

يذكر أن مقتل الشابة مهسا أميني في 14 سبتمبر 2022 أشعل وعلى مدى أشهر، احتجاجات واسعة في البلاد مطالبة بالحرية للنساء، وإلغاء قوانين فرض الحجاب الإجباري المطبقة منذ عقود، فضلاً عن إلغاء شرطة الأخلاق التي تلاحق النساء في كل مكان.

فيما تصدت القوى الأمنية بعنف للمحتجين، واعتقلت المئات، كما قتلت أكثر من 400 متظاهر، بينهم نساء وأطفال، بحسب ما أكدت منظمات حقوقية.