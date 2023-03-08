روسيا و أوكرانيا
مؤسس فاغنر: سيطرنا على الجزء الشرقي من باخموت
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فيما لا يزال آلاف الجنود الأوكران مرابضون في مدينة باخمت في دونيتسك بالشرق الأوكراني، مطوقين من 3 جهات من قبل القوات الروسية، أعلن مؤسس مجموعة فاجنر العسكرية، يفجيني بريجوزين السيطرة بالكامل على الجزء الشرقي من المدينة
وأضاف في تسجيل صوتي على منصة "تيليجرام " اليوم الأربعاء أن "كل شيء شرقي نهر باخموتكا تحت سيطرة فاغنر بالكامل"، بحسب ما نقلت فرانس برس.
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