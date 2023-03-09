إسرائيل.. الاحتجاجات تغيّر جدول زيارة أوستن وتحصرها بالمطار

قال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون إن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن اضطر إلى تغيير جدول الزيارة لإسرائيل، التي تستمر يوما واحدا. ومن المقرر أن يلتقي أوستن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ونظيره الإسرائيلي يوآف غالانت.

فبدلا من لقاء المسؤولين في مقر وزارة الدفاع، سيعقد اجتماعاته في مكان "قريب" من مطار بن غوريون، بسبب الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي من المتوقع أن تشل حركة المرور في جميع أنحاء البلاد، ضد تغيير النظام القضائي.

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وكان من المقرر أن يصل أوستن في وقت مبكر من يوم الخميس من مصر في زيارة تستغرق يوما واحدا لإسرائيل، الحليف الوثيق للولايات المتحدة. لكن بدلا من لقاء المسؤولين الإسرائيليين في القدس أو في مقر وزارة الدفاع بوسط تل أبيب، ستعقد اجتماعاته في مصنع بالقرب من مطار إسرائيل الدولي.

ونزل عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع في الأسابيع الأخيرة للاحتجاج على خطط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجديدة لإصلاح النظام القضائي في البلاد. ومن المقرر تنظيم مزيد من المظاهرات يوم الخميس، مع توقع إغلاق الطرق وتحذير السلطات من اضطرابات محتملة في المطار.

ويقول حلفاء نتنياهو إن الإصلاح القانوني ضروري للحد من نفوذ القضاة غير المنتخبين. ويقول خصومه إن التغييرات ستركز السلطة في يد نتنياهو وتدفع البلاد نحو الحكم الاستبدادي. كما يقولون إن نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد، مدفوع بضغينة شخصية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، البريغادير جنرال بات رايدر، إن تغيير مكان انعقاد الاجتماع جاء بناء على طلب وزارة الدفاع الإسرائيلية وأحال أسئلة أخرى إلى إسرائيل.

وقال مسؤول دفاعي أميركي بارز إن مسؤولين إسرائيليين أعربوا عن مخاوفهم بشأن الاحتجاجات المزمعة بالقرب من وزارة الدفاع الإسرائيلية، التي تقع بالقرب من مركز الاحتجاجات. وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة تدعم الحق في تنظيم احتجاجات غير عنيفة، وأن أوستن مستعد للقاء مضيفيه الإسرائيليين أينما يفضلون.