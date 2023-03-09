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FILE PHOTO: The coat of arms of Transdniestria is depicted on a banner in central Tiraspol, in Moldova's breakaway region of Transdniestria May 5, 2022. REUTERS/Vladislav Bachev/File Photo
مدينة تيراسبول
روسيا و أوكرانيا

انفصاليون في مولدوفا يتهمون كييف بمحاولة اغتيال قادتهم

منطقة ترانسدينستريا الموالية لروسيا أكدت أن هيئة الأمن الأوكرانية خططت لتفجير سيارة مفخخة وسط تيراسبول

العربية.نت
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اتهم المدعي العام لمنطقة ترانسدينستريا الانفصالية الموالية لروسيا في مولدوفا، اليوم الخميس، أوكرانيا بأنها أرادت تنفيذ هجوم في وسط تيراسبول عاصمة دولتهم المعلنة من جانب واحد والتسبب بسقوط "عدد كبير من الضحايا".

وقال المدعي العام لترانسدينستريا أناتولي غوريتسكي إن "المكان الذي يجب أن يحدث فيه العمل الإرهابي يدل على أن الهدف كان القضاء على قادة الدولة أولاً.. والتسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا، نظراً إلى أن العمل الإرهابي كان سيحدث في وسط تيراسبول حيث يفترض أن يتجمع عدد كبير من المواطنين".

رفع علم روسيا في تيراسبول خلال مناسبة سياسية الأسبوع الماضي
رفع علم روسيا في تيراسبول خلال مناسبة سياسية الأسبوع الماضي

وأوضح المدعي العام أن "الإرهابيين" خططوا لتفجير سيارة مفخخة بكميات كبيرة من المتفجرات في وسط تيراسبول.

بدورها، أعلنت وزارة أمن الدولة في جمهورية ترانسدينستريا غير المعترف بها، أنها أحبطت محاولة اغتيال خطط لها الجانب الأوكراني ضد رئيس الجمهورية ومجموعة من المسؤولين رفيعي المستوى.

وقالت وزارة الأمن في بيان لها: "تم التحضير للجريمة، بناء على تعليمات من هيئة الأمن الأوكرانية، ضد عدد من المسؤولين"، مؤكدةً أنه "تم اعتقال المشتبه بهم، وهم حالياً يدلون باعترافاتهم".

مناسبة عسكرية في تيراسبول الأسبوع الماضي
مناسبة عسكرية في تيراسبول الأسبوع الماضي
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وترانسدنيستريا منطقة انفصالية حدودية مع جنوب غربي أوكرانيا، تضم حامية عسكرية روسية منذ العام 1992، وانفصلت عن مولدوفا بعد حرب أهلية قصيرة في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي.

واتّهمت رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، في منتصف فبراير روسيا بالتحريض على انقلاب للإطاحة بالسلطة القائمة، وذلك بناء على وثائق حصلت عليها الاستخبارات الأوكرانية.

ومولدوفا جمهورية سوفيتية سابقة، يبلغ عدد سكّانها 2.6 مليون نسمة وتقع بين رومانيا وأوكرانيا.

والعلاقات المعقّدة بين كيشيناو وموسكو توتّرت منذ انتُخبت مايا ساندو الموالية لأوروبا رئيسة لمولدوفا في 2020.

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