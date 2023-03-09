تحذير مخابراتي.. لدى روسيا موارد تكفي لمواصلة الحرب عامين
رئيس المخابرات العسكرية الليتوانية أكد أن طول الفترة التي يمكن لروسيا فيها شن الحرب يعتمد على الدعم العسكري الذي ستتلقاه من دول مثل إيران وكوريا الشمالية
قال رئيس المخابرات العسكرية الليتوانية إن روسيا لديها ما يكفي من موارد لمواصلة الحرب في أوكرانيا لعامين.
وقال إيليجوس بولافيسيوس للصحافيين في فيلنيوس: "الموارد التي تمتلكها روسيا في الوقت الحالي ستكون كافية لمواصلة الحرب بنفس الوتيرة لمدة عامين".
وأضاف: "طول الفترة التي يمكن لروسيا فيها شن الحرب يعتمد على الدعم العسكري، الذي ستتلقاه من دول مثل إيران وكوريا الشمالية. لكن إذا نظرت إلى ما تمتلكه روسيا حالياً، مثل الاحتياطي الإستراتيجي والمعدات والذخيرة والتسلح، فبإمكانها المواصلة بالوتيرة الحالية لمدة عامين".
يأتي هذا بينما أكدت المخابرات الأميركية أن "روسيا غير قادرة على الاستمرار في الحرب بدون دعم عسكري من دول أخرى".
وأضاف أن "روسيا لا تريد صراعاً مباشراً مع الولايات المتحدة أو حلف الناتو.. لكن ذلك قد يحدث".
هذا وكانت عدة تقارير قد أكدت أن إيران زودت روسيا بالمسيرات العسكرية، وقد تزودها بأسلحة أخرى لاستخدامها في الحرب الدائرة في أوكرانيا. كما أشارت تقارير، نفتها بكين، إلى أن الصين قد تمد موسكو بالأسلحة أيضاً.
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