اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
متظاهرون خارج البرلمان في تبليسي (فرانس برس)

مظاهرات تعم العاصمة الجورجية.. رفضاً لقانون "الوكلاء الأجانب"

العربية.نت - وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

احتج الآلاف في العاصمة الجورجية تبليسي الأربعاء لليوم الثاني على التوالي ونظموا مسيرات أمام البرلمان على قانون "الوكلاء الأجانب".

ومع حلول الليل، استخدمت الشرطة مدافع المياه وقنابل الصوت لإبعاد العشرات بعد اقتحامهم حاجزاً حديدياً أقيم على مقربة من البرلمان، وفق رويترز.

جورجيا: إحباط محاولة إيرانية لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي العرب والعالم جورجيا: إحباط محاولة إيرانية لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي

غرامات باهظة

أتى ذلك بعد أن أقر المشرعون الثلاثاء قراءة أولى لمشروع القانون الذي يلزم أي منظمة تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من خارج البلاد بأن تسجل نفسها على أنها ضمن "الوكلاء الأجانب" وإلا ستواجه غرامات باهظة.

ويقول حزب الحلم الجورجي الحاكم إن مشروع القانون يمضي على غرار تشريع أميركي يعود تاريخه إلى ثلاثينيات القرن الماضي.

محتجون يقومون بإخماد نيران جراء الاشتباكات مع الشرطة في جورجيا (رويترز)
محتجون يقومون بإخماد نيران جراء الاشتباكات مع الشرطة في جورجيا (رويترز)

فيما يرى المعارضون، ومن بينهم الرئيسة سالومي زورابيشفيلي، أن من شأن مشروع القانون الإضرار بفرص جورجيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

احتجاز 77 شخصاً

وفي اشتباكات عنيفة مساء الثلاثاء، ألقى المحتجون القنابل الحارقة على الشرطة ورشقوها بالحجارة.

بينما ردت الشرطة باستخدام القنابل المسيلة للدموع ومدافع المياه لفض الحشود. وقالت وزارة الداخلية إنه جرى احتجاز 77 شخصاً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أخبار الساعة|تشريعات أميركية جديدة لضبط مسألة الوثائق السرية بنهاية الإدارات الرئاسية أخبار الساعة|تشريعات أميركية جديدة لضبط مسألة الوثائق السرية بنهاية الإدارات الرئاسية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط