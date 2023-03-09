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حاكم ولاية بلخ في طالبان داود مزمل
أفغانستان وطالبان

مقتل حاكم ولاية بلخ شمال أفغانستان بانفجار استهدف مقره

مزمل قيادي عسكري بارز في طالبان وله علاقة قوية بالحرس الثوري الإيراني

العربية.نت
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وقع انفجار قوي في مزار شريف عاصمة ولاية بلخ شمال أفغانستان.

واستهدف الانفجار مقر إدارة حاكم الولاية، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين.

آخر صورة لحاكم بلخ (في المنتصف) يوم أمس مع نائب رئيس الوزراء الملا برادر (يلبس كمامة) في أحد المشاريع في بلخ ويظهر المهندس عبد الرحمن عطاش معهم
آخر صورة لحاكم بلخ (في المنتصف) يوم أمس مع نائب رئيس الوزراء الملا برادر (يلبس كمامة) في أحد المشاريع في بلخ ويظهر المهندس عبد الرحمن عطاش معهم

وأكدت وسائل إعلام محلية مقتل حاكم ولاية بلخ في طالبان داود مزمل.

وذكرت مصادر لمراسل "العربية" و"الحدث" أن حاكم ولاية بلخ قتل في الانفجار الذي وقع أثناء اجتماع إداري.

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وقال متحدث باسم شرطة طالبان إن القنبلة قتلت الحاكم واثنين آخرين.

وكان داود مزمل قياديا عسكريا بارزا في طالبان، وله علاقة قوية بالحرس الثوري الإيراني، وظهر في فيلم وثائقي لقناة حكومية إيرانية قبل سنوات يتحدث عن قتاله ضد الأميركيين.

وأصبح نائباً لوزير الداخلية، ومن ثم حاكماً لولاية بلخ في حكومة طالبان.

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