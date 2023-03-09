ارتفاع عدد ضحايا انهيار أرضي في إندونيسيا إلى 21 قتيلاً

انتشل رجال إنقاذ المزيد من الجثث المدفونة تحت أطنان من الطين جراء انهيار أرضي في قرية جبلية بجزر ناتونا النائية في إندونيسيا، ليرتفع عدد القتلى إلى 21 شخصاً، حسب ما قال مسؤولون يوم الخميس.

قالت الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ في بيان، إن الانهيار الأرضي، الذي نجم عن هطول أمطار غزيرة، سقط على التلال المحيطة يوم الاثنين، ودفن 30 منزلاً بقرية جنتنغ في جزيرة نائية صغيرة في أرخبيل ناتونا على حافة بحر الصين الجنوبي.

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وأضافت أن السلطات نشرت أكثر من 200 من المنقذين من وكالة البحث والإنقاذ والشرطة والجيش للبحث عن 33 شخصاً ما زالوا مفقودين، وعلى ما يبدو محاصرين في منازل دفنت تحت الانهيار الأرضي الذي كان بعمق 4 أمتار.

وقال رئيس الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث سوهاريانتو الخميس إن ثمانية أشخاص انتشلوا أحياء، بينهم ثلاثة في حالة حرجة. تم نقلهم في وقت متأخر يوم الاثنين إلى مستشفى في مدينة بونتياناك بجزيرة بورنيو، على بعد حوالي 300 كيلومتر من جنتنغ، لكن شخصاً توفي في البحر في الطريق إلى المستشفى.

وأعاقت الأمطار الغزيرة حول موقع الكارثة عملية البحث والإنقاذ. وقال سوهاريانتو الذي يستخدم اسماً واحداً مثل العديد من الإندونيسيين، إن الطقس أجبر جهود البحث على التوقف عدة مرات، في حين أن خطوط الاتصالات والكهرباء المعطلة تعرقل العملية أيضاً.

قال سوهاريانتو "نبذل قصارى جهدنا للعثور على الضحايا المفقودين"، مضيفًا أنه يتم أيضاً تعبئة الكلاب البوليسية في البحث.

وصلت طائرتان مروحيتان وعدة سفن تحمل رجال إنقاذ وفرق طبية وإمدادات إغاثة، بما في ذلك خيام وبطانيات وطعام، إلى الجزيرة من جاكرتا والجزر المجاورة يوم الأربعاء.

قال سوهاريانتو إن الانهيار الأرضي يوم الاثنين أدى إلى نزوح نحو 1300 شخص نقلوا إلى أربعة ملاجئ مؤقتة. تخشى السلطات من استمرار ارتفاع عدد القتلى.