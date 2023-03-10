أردوغان يحدد رسمياً موعد الانتخابات.. ويصفها بالتحدي الكبير

حدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسمياً موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 14 مايو، قبل شهر من الموعد المحدد سلفاً، ووقّع القرار في حفل بثه التلفزيون مباشرة اليوم الجمعة.

وقال أردوغان في كلمة عقب التوقيع على قرار إجراء الانتخابات: "شعبنا سيذهب إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيسه ونوابه في 14 مايو".

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وقال أردوغان إن قرار إجراء الانتخابات في 14 مايو كان "تحدياً كبيراً" بعد كارثة الزلزال الذي ضرب البلاد في الشهر الماضي.

وأضاف الرئيس التركي: "بعد نشر قرار الانتخابات في الجريدة الرسمية غداً، تبدأ اللجنة العليا للانتخابات بتحديد جدول الانتخابات الممتد لشهرين".

ويسعى الرئيس التركي لتمديد فترة حكمه التي استمرت عقدين. وقد تكون الانتخابات أهم تصويت تشهده البلاد منذ عقود.

ويحكم أردوغان تركيا منذ عام 2003 - أولاً كرئيس للوزراء ثم كرئيس منذ 2014 - لكن انتخابات هذا العام قد تكون الأكثر تحدياً بالنسبة له.

وتكافح البلاد مع اقتصاد مضطرب، وتضخم متصاعد، وعواقب الزلزال القوي الذي أودى بحياة أكثر من 46 ألف شخص وترك مئات الآلاف في 11 ولاية تركية يحتمون في خيام أو مساكن مؤقتة.