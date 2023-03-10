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هجوم في هامبورغ
قرب موقع الهجوم في هامبورغ

ألمانيا.. مقتل عدة أشخاص في إطلاق نار داخل كنيسة بهامبورغ

أوردت صحيفة "بيلد" اليومية الشعبية أن إطلاق النار وقع في كنيسة "شهود يهوه" شمال المدينة

هامبورغ - فرانس برس، رويترز
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أعلنت الشرطة الألمانية، الخميس، مقتل عدة أشخاص في إطلاق نار داخل كنيسة في مدينة هامبورغ بشمال البلاد.

وقالت الشرطة عبر تويتر: "تشير المؤشرات الأولية إلى إطلاق أعيرة نارية في كنيسة في شارع ديلبوغي بمنطقة غروسبورستيل. أصيب عدة أشخاص بجروح خطيرة بعضها قاتل".

وأفادت الشرطة أنها تقوم بعملية كبيرة في منطقة ألستردورف لتعقب الجناة.

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ونقلت وسائل إعلام أن 6 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم في الهجوم، حسبما أفادت خدمة "فوكوس أونلاين" الإعلامية، اليوم الخميس، نقلا عن خدمة الإطفاء.

وأكدت خدمة "فوكوس" أن الجناة هاربين، مضيفة أن خدمات الطوارئ والأطباء هرعوا إلى موقع الحادث.

من جهتها، أوردت صحيفة "بيلد" اليومية الشعبية أن إطلاق النار وقع في كنيسة "شهود يهوه" شمال المدينة.

وقال المكتب الفيدرالي للحماية المدنية: "حوالى التاسعة مساء الخميس، أطلق شخص أو أكثر مجهولين النار على أشخاص في كنيسة".

وبحسب عدد من وسائل الإعلام، تم تحذير سكان المدينة من "تهديد شديد" عبر تطبيق الإنذار من الكوارث، ودعتهم الشرطة إلى تجنب المنطقة المعنية.

وجاء في الإنذار: "احتموا على الفور في مبنى". كما صدرت توصيات للجمهور باستعمال "الهاتف فقط في حالة الطوارئ القصوى تفاديا للضغوط على الشبكات".

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