ألمانيا.. مقتل عدة أشخاص في إطلاق نار داخل كنيسة بهامبورغ
أوردت صحيفة "بيلد" اليومية الشعبية أن إطلاق النار وقع في كنيسة "شهود يهوه" شمال المدينة
أعلنت الشرطة الألمانية، الخميس، مقتل عدة أشخاص في إطلاق نار داخل كنيسة في مدينة هامبورغ بشمال البلاد.
وقالت الشرطة عبر تويتر: "تشير المؤشرات الأولية إلى إطلاق أعيرة نارية في كنيسة في شارع ديلبوغي بمنطقة غروسبورستيل. أصيب عدة أشخاص بجروح خطيرة بعضها قاتل".
وأفادت الشرطة أنها تقوم بعملية كبيرة في منطقة ألستردورف لتعقب الجناة.
ونقلت وسائل إعلام أن 6 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم في الهجوم، حسبما أفادت خدمة "فوكوس أونلاين" الإعلامية، اليوم الخميس، نقلا عن خدمة الإطفاء.
وأكدت خدمة "فوكوس" أن الجناة هاربين، مضيفة أن خدمات الطوارئ والأطباء هرعوا إلى موقع الحادث.
من جهتها، أوردت صحيفة "بيلد" اليومية الشعبية أن إطلاق النار وقع في كنيسة "شهود يهوه" شمال المدينة.
وقال المكتب الفيدرالي للحماية المدنية: "حوالى التاسعة مساء الخميس، أطلق شخص أو أكثر مجهولين النار على أشخاص في كنيسة".
وبحسب عدد من وسائل الإعلام، تم تحذير سكان المدينة من "تهديد شديد" عبر تطبيق الإنذار من الكوارث، ودعتهم الشرطة إلى تجنب المنطقة المعنية.
وجاء في الإنذار: "احتموا على الفور في مبنى". كما صدرت توصيات للجمهور باستعمال "الهاتف فقط في حالة الطوارئ القصوى تفاديا للضغوط على الشبكات".
-
الأمم المتحدة تشتري ناقلة نفط لتفريغ خزان صافر المتهالك في اليمنأميركا ترحب بإعلان الأمم المتحدة شراء ناقلة لتفريغ نفط خزان صافر قبالة اليمن اليمن
-
مسلح من حماس يطلق النار وسط تل أبيب.. مقتل شخص والمهاجمأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن منفذ إطلاق النار في تل أبيب من أعضائها العرب والعالم
-
شاهد مهاجرا عربيا يطعن طالباً بريطانيا يؤيد ترحيل المهاجرينوقعت الجريمة التي التقطتها كاميرات المراقبة في حديقة "هوغلاندز بارك" بمدينة ساوثهامبتون جنوبي بريطانيا، خلال شهر ديسمبر الماضي. الأخيرة