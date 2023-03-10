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الأربعة شبان
الشبان الأربعة الذين اعتقلتهم قوات الأمن الإيرانية

العفو الدولية تحذر.. 4 شبان من البلوش معرضون للإعدام بإيران

المنظمة حذرت من احتمال الحكم بإعدام 4 شباب من البلوش وأشارت إلى محاكمات غير عادلة لآخرين

العربية.نت
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حذرت منظمة العفو الدولية من أن 4 شبان من البلوش اعتقلتهم قوات الأمن الإيرانية خلال الاحتجاجات معرضون لخطر الإعدام، وأن شابين آخرين يواجهان إعادة محاكمة غير عادلة.

وبعثت المنظمة رسالة إلى غلام حسين محسني إجئي، رئيس السلطة القضائية الإيرانية، تطالبه بإلغاء عقوبة الإعدام بحق كل من إبراهيم نارويي، وكامبيز خروت، ومنصور دهمرده، وشعيب مير بلوش زهي ريغي، وإعادة النظر بشأن محاكمة منصور هوت ونظام الدين هوت.

ودعت منظمة العفو الدولية إلى إعادة محاكمة هؤلاء المحتجين وفق المعايير الدولية للمحاكمة العادلة ودون اللجوء إلى التعذيب وانتزاع الاعترافات وعقوبة الإعدام.

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محاكمات "جائرة"

كما طلبت منظمة العفو الدولية من جميع الأشخاص إرسال رسالة مماثلة إلى السلطات القضائية الإيرانية، للمطالبة بمنح هؤلاء الأشخاص حق الاتصال بعائلاتهم ومحاميهم، فضلاً عن منحهم الرعاية الطبية المناسبة.

يذكر أن المنظمة كانت قد كشفت الأسبوع الماضي، أن السلطات الإيرانية أعدمت ما لا يقل عن 14 كردياً و13 من أقلية البلوش، وشخصاً من عرب الأهواز، بعد محاكمات "جائرة" منذ بداية العام الحالي.

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